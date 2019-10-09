Как правильно выбрать краску для забора?

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Деревянные заборы отличаются привлекательным внешним видом, долговечностью

Такие конструкции должны соответствовать минимальным эстетическим требованиям. Ограды из дерева подвержены негативным воздействиям окружающей среды, поэтому конструкции требуют особенного ухода. Необходимо своевременно проводить покрасочные работы, использовать подходящую краску.

Выбор краски для забора

Красящие составы отличаются по цвету, свойствам, структуре и другим характеристикам. Для заборов из дерева идеально подходят такие краски:

• составы, которые устраняют повреждения и трещины;

• лессировочные эмали;

• непрозрачные составы;

• защитные масла-лазури.

Краски, предназначенные для устранения трещин, можно наносить в несколько слоев. Эти составы меняют цвет деревянных заборов, дополнительно защищают их от повреждений.

Специальные лессировочные эмали сохраняют естественный оттенок дерева, надежно защищают забор от негативных воздействий.

Непрозрачные составы Osmo обеспечивают деревянным конструкциям долговечное покрытие. Производитель указывает про краску для заборов такую информацию: продукт подходит для обновления старых поверхностей, сохраняет природную структуру древесины.

Качественные масла-лазури Osmo защищают заборы из дерева от появления плесени и гнили. Эти составы позволяют древесине "дышать", предотвращают разбухание конструкций.

Все краски Osmo имеют много преимуществ:

• низкий расход;

• универсальность;

• долгий срок хранения;

• доступная стоимость;

• широкий выбор цветов.

Чтобы получить максимальный эффект, нужно правильно подготовить забор к окрашиванию. Один из этапов - шлифование деревянной поверхности.

Важные требования

Производители краски должны указывать информацию о том, что она подходит для наружных работ. К лакокрасочным материалам предъявляются другие требования: антибактериальные свойства, долговечность, устойчивость к ультрафиолету, защита от насекомых, морозостойкость. Важное требование - способность защищать натуральную древесину от проникновения влаги.

Краска должна выдерживать температурные перепады, агрессивные воздействия окружающей среды. Рекомендовано выбирать такие лакокрасочные материалы, которые устойчивы к гниению.

При выборе краски для деревянного забора следует обращать внимание на ее характеристики, экологическую безопасность, экономичность. Устойчивость к сырости, влаге, атмосферному влиянию - вот основные требования, предъявляемые к масляным, водоэмульсионным и другим составам.

По материалам сайта https://osmokraska.ru/catalog/kraska-dlya-naruzhnykh-rabot/filter/tags-is-besedki-zabory-pergoly/apply/