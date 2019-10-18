Лицо супермодели Беллы Хадид названо близким к совершенству
Лицо американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид было признано очень близким к идеальному согласно правилу золотого сечения. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на исследование руководителя центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктора Джулиана Де Сильва.
Белла Хадид. Фото с сайта wikipedia.org
Согласно его исследованию, проведенному с помощью компьютерных вычислений, лицо 23-летней модели на 94,35 процента оказалось близко к совершенству.
Пластический хирург протестировал также лица других знаменитостей. На втором месте оказалась певица Бейонсе, лицо которой программа оценила в 92,44 процента близким к идеальному. Третье место в этом своеобразном рейтинге досталось актрисе Эмбер Херд, лицо которой оказалось близким к идеальному на 91,85 процента.
Анализ лица Беллы Хадид. Фото thesun.co.uk
Далее в рейтинге значатся певицы Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кэти Перри; супермодели Кейт Мосс и Кара Делевинь; актрисы Скарлетт Йоханссон, Натали Портман.
Отмечается, что в 2018 году этот же пластический хирург проводил аналогичное исследование среди женской половины британской королевской семьи. Обнаружилось, что пропорции лица жены принца Гарри Меган Маркл на 87,4 процента близко к идеальному, а супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон — 86,8 процента.
Правило «золотого сечения» было разработано в древней Греции для обозначения «идеальной красоты». Легендарный художник Леонардо да Винчи использовал данное соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.