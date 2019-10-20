Выбор мебели для интерьера в стиле минимализм
Определенные люди отдают предпочтение традиционной классике, иные стремятся к использованию лишь современных инновационных технологий, поэтому воплощают собственный вкус в стиле модерн либо хай-тек.
В последнее время наибольшей востребованностью в процессе оформления интерьеров пользуется минимализм, характеризующийся легкостью, лаконичностью и простотой. Данный стиль позволяет получать просторные, светлые и комфортные помещения.
Для создания привлекательного пространства в стиле минимализм важно уделить особое внимание выбору мебели. Именно от этих элементов, во многом, зависит общее исполнение помещения.
Мебель, подходящая для минималистичного стиля
Минимализм – идеальное решение для городских квартир. Этот стиль совмещает хороший вкус и простоту. При этом фактически полностью отсутствует дополнительный декор, так как главная цель состоит в создании эргономичного и комфортного пространства для отдыха, работы либо сна. Мебель, ее расположение и общая обстановка обязаны быть приятными для глаз.
При выборе мебели для создания интерьера в стиле минимализм стоит руководствоваться следующими правилами:
- отдавайте предпочтение мебельным конструкциям, которые отличаются лаконичностью дизайна и простотой оформления. Мягкая и корпусная мебель должна быть без лишних декоративных деталей. При оформлении обеденной зоны можно использовать барные стулья для кухни, представленные в каталоге магазина iModern. Строгие и внешне легкие конструкции украсят любой дом,
- подбирайте изделия с острыми углами,
- лучшим вариантом будут являться мебель с ровными геометрическими формами. При этом лишние броские детали не приветствуются,
- выбирайте мягкую однотонную расцветку.
Цветовое исполнение мебели
Современная минималистическая мебель отличается функциональностью. Элементы декора должны быть неброскими, поэтому стоит выбирать изделия в натуральной гамме. Светлые тона голубого, зеленого, желтого, серого либо просто белый цвет – идеальные варианты. Стоит отказать от ненатуральных, кислотных, синтетических и кричащих цветов, поскольку обстановка прихожей, гостиной, спальни и кухни должны способствовать релаксации и расслаблению. Естественная, природная цветовая гамма может лучше всего обеспечить отдых для глаз.
Мебель может быть дополнена небольшим количеством декоративных вставок из металла или из дерева. Важное условие – данных деталей должно быть немного.