Выбор мебели для интерьера в стиле минимализм

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Оформление различных помещений предусматривает следование заданным требованиям и канонам выбранного стилевого направления

Определенные люди отдают предпочтение традиционной классике, иные стремятся к использованию лишь современных инновационных технологий, поэтому воплощают собственный вкус в стиле модерн либо хай-тек.

В последнее время наибольшей востребованностью в процессе оформления интерьеров пользуется минимализм, характеризующийся легкостью, лаконичностью и простотой. Данный стиль позволяет получать просторные, светлые и комфортные помещения.

Для создания привлекательного пространства в стиле минимализм важно уделить особое внимание выбору мебели. Именно от этих элементов, во многом, зависит общее исполнение помещения.

Мебель, подходящая для минималистичного стиля

Минимализм – идеальное решение для городских квартир. Этот стиль совмещает хороший вкус и простоту. При этом фактически полностью отсутствует дополнительный декор, так как главная цель состоит в создании эргономичного и комфортного пространства для отдыха, работы либо сна. Мебель, ее расположение и общая обстановка обязаны быть приятными для глаз.

При выборе мебели для создания интерьера в стиле минимализм стоит руководствоваться следующими правилами:

- отдавайте предпочтение мебельным конструкциям, которые отличаются лаконичностью дизайна и простотой оформления. Мягкая и корпусная мебель должна быть без лишних декоративных деталей. При оформлении обеденной зоны можно использовать барные стулья для кухни, представленные в каталоге магазина iModern. Строгие и внешне легкие конструкции украсят любой дом,

- подбирайте изделия с острыми углами,

- лучшим вариантом будут являться мебель с ровными геометрическими формами. При этом лишние броские детали не приветствуются,

- выбирайте мягкую однотонную расцветку.

Цветовое исполнение мебели

Современная минималистическая мебель отличается функциональностью. Элементы декора должны быть неброскими, поэтому стоит выбирать изделия в натуральной гамме. Светлые тона голубого, зеленого, желтого, серого либо просто белый цвет – идеальные варианты. Стоит отказать от ненатуральных, кислотных, синтетических и кричащих цветов, поскольку обстановка прихожей, гостиной, спальни и кухни должны способствовать релаксации и расслаблению. Естественная, природная цветовая гамма может лучше всего обеспечить отдых для глаз.

Мебель может быть дополнена небольшим количеством декоративных вставок из металла или из дерева. Важное условие – данных деталей должно быть немного.

