Профессиональные шампуни для волос

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Средства по уходу за волосами разделяют на обычные и профессиональные серии

Как выбрать оптимальный вариант, почему проф шампунь для волос лучше продукции масс-маркета?

Назначение

Основное назначение обычного шампуня – очищение волос и кожи. Профессиональная косметика предназначена для решения определенных задач – лечения, выпрямления, питания, укрепления. Производители делят проф средства по типам волос.

Благодаря особым химическим формулам полностью сохраняются оттенки после окрашивания. Некоторые составы предназначены для защиты от солнца, перхоти, облысения. Проф средства восстанавливают тусклые, безжизненные, ломкие, поврежденные волосы. Значение pH зависит от назначения шампуня.

Дорогие натуральные компоненты

Основное различие между обычными и профессиональными шампунями заключается в составе. Активные вещества проф серий – редкие масла, патентованные средства, уникальные разработки исследовательских лабораторий – тщательно подбираются производителями.

Органические экстракты, пантенол, бетаин, протеины, витамины восстанавливают здоровье волос, возвращают мягкость, способствуют легкой укладке. Аргановое масло укрепляет корни, лечит секущиеся кончики. Травяные вытяжки наполняют локоны силой, насыщают полезными минералами, микроэлементами.

Отсутствие вредных веществ

В состав обычных серий, как правило, входят консерванты, а также химические добавки, продлевающие срок хранения. Парабены и сульфаты не способствуют улучшению состояния волос. В профессиональных шампунях вредные для здоровья добавки отсутствуют.

Состав

Серии масс-маркета «2 в 1» состоят из шампуня и кондиционера. В версиях «Проф» эти средства никогда не смешиваются, потому что нейтрализуют влияние друг друга.

Расход

Чтобы получить результат, необходимо большое количество обычного шампуня. Благодаря высокой концентрации активных веществ проф средства экономичны и медленно расходуются.

Бренды

Профессионалы выбирают качественную продукцию известных производителей. Самыми популярными брендами считаются Londa, Matrix, Ollin, Estel, Hairbar, L’Oreal, Kapous, Natura Siberica. Лидеры отличаются

* высокой эффективностью;

* функциональностью;

* сбалансированным составом;

* приемлемой стоимостью.

Средства эффективно очищают локоны, фиксируют цвет, придают блеск, мягкость, сияние.

УФ-фильтры, добавки токоферола, хитозана, антиоксидантов защищают структуру волос, сохраняют насыщенность оттенка. Дополнительный объем после мытья головы сохраняется длительное время. Поэтому профессиональные шампуни используют, если необходим качественный уход, презентабельный внешний вид.