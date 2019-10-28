Пинскдрев - мебель высокого класса

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Одним из решающих преимуществ мебели из Пинска является ее натуральность

Белорусский мебельный холдинг «Пинскдрев», за свою более чем вековую историю, приобрел огромный опыт в деревообработке. На сегодняшний день предприятие выпускает корпусную и мягкую мебель, обладая ассортиментом в более чем 2000 единиц изделий, которые ничем не уступают ведущим европейским брендам.

Очень важно, что здесь применяется полный цикл деревообработки. Поэтому контроль происходит на всех этапах, начиная от выбора древесины, и заканчивая отделкой. Благодаря полному циклу производства белорусы смогли добиться очень высокого уровня качества. Точность подгонки деталей настолько высока, что ей может позавидовать любой из отечественных производителей, а продуманный современный дизайн частично заимствован у итальянских мебельщиков. Благодаря этому получается отменный продукт, но существенно дешевле.

Одним из решающих преимуществ мебели из Пинска является ее натуральность. Большинство позиций изготовлено из массива дерева. Применяются такие породы, как дуб, бук, береза, также ясень и сосна. А в качестве отделочного материала используется преимущественно кожа. Такой подход позволяет удерживать конкурентные позиции на рынке в сегменте премиум класса.

Чтобы покупатель имел возможность подобрать мебель для любого стиля интерьера, ведущими дизайнерами компании разработано почти полтора десятка коллекций. К примеру, коллекция «Алези» подойдет для интерьеров в классическом стиле, а также барокко или рококо, а стиль «Loft» представлен коллекцией «Тунис». Помимо этого, можно комбинировать различные предметы, объединяя их в комплекс по собственному вкусу.

Кроме того, что стоимость продукции «Пинскдрев» и так ниже, чем у европейских торговых марок, компания постоянно проводит акции и распродажи. Расплатиться же можно не только наличными, но и при помощи различных банковских карт или электронных платежных систем.

Белорусские мебельщики уверены в качестве своей продукции, поэтому на всю мебель даются гарантия. Для кухонь она составляет один год, для мягкой и корпусной мебели – два года.

В Москве приобрести мебель пинскдрев можно в двух фирменных салонах. Один расположен в районе ст. м. Автозаводская на ул. Ленинская Слобода и называется «Дом белорусской мебели Пинскдрев». Второй, на метро Фрунзенская в здании супермаркета «Перекресток. Кроме того, существует официальный сайт холдинга pinskdrevmebel.ru, где можно ознакомиться со всей интересующей информацией.