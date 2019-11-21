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Пылесос для мастера ногтевого сервиса

23:26 21.11.2019

Для работы в кабинете нет необходимости приобретать громоздкий аппарат

Базовый набор мастера по маникюру включает инструменты, аппарат для маникюра и фрез, фрезы, настольную лампу для сушки гель-лака, сухожар, базы, топы, лаки и, конечно же, специальный пылесос.

Организация маникюрного кабинета

От того, насколько комфортные условия окружают маникюриста, зависит его продуктивность и довольство клиентов. Профессия «мастер ногтевого сервиса» требует:
- скрупулезности;
- внимательности;
- богатого воображения.

Не обойтись и без творческой жилки

Помещение для косметических процедур должно быть просторным и светлым. Для создания естественного освещения рабочий стол устанавливают у окна. Мебель размещают, не загромождая проходы. Также необходимо позаботиться о том, чтобы грамотно расположить многочисленные провода.

Во время проведения аппаратного маникюра образуются облака ногтевой, акриловой, гелевой пыли. Профессиональный пылесос для маникюра купить стоит не только по гигиеническим соображениям, но и по причине того, что, оседая и накапливаясь в легких, пыль наносит непоправимый вред здоровью маникюриста.

Как выбрать маникюрный пылесос

Принцип работы любого пылесоса элементарен. Под решеткой, расположенной сверху прибора, находится вентилятор. При включении в сеть он всасывает пыльные облака, пропускает их через фильтрованный мешочек и выпускает обратно чистый воздух.

Для работы в кабинете нет необходимости приобретать громоздкий аппарат. Оптимальные габариты 33х31х16 см.

Пылесосы для маникюра различаются не только размерами, но и:
- мощностью,
- уровнем шума,
- скоростью вращения вентилятора в минуту.

Кроме того, модели бывают встроенными и переносными. Оба варианта имеют преимущества и недостатки. Так, например, встроенный пылесос обладает большей мощностью, но стоит дороже. Мобильный можно без труда переносить, что актуально для мастеров, работающих с выездом на дом. При этом нужно учитывать, что передвижные вытяжки, как правило, чересчур шумные.

Пользоваться прибором очень просто. Необходимо надеть мешочек на вентилятор, развернуть пылесос решеткой к клиенту, настроить мощность и приступить к опиливанию, держа руки на расстоянии 1-2 см от верхней части аппарата. После каждого использования мешок вытряхивают, а корпус протирают мягкой влажной тряпкой.
 

Темы: Красота, Стиль
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