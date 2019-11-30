Красная нить на запястье: что означает на руке, как правильно завязать

21:31

Невзирая на иудейское происхождение, этот амулет внеконфессионален

Красная нить на запястье: ее секреты, история и значение

Происхождение красной нити

Завидев нитку такого цвета, красующуюся завязанной вокруг ухоженного предплечья очередной знаменитости, вы вряд ли решите, что это — древний иудейский талисман. Скорее, вам придет в голову, что красная нить на запястье повязана просто с целью привлечь внимание в отсутствие неудобных дорогих украшений. Тем более, что ее незамысловатость прекрасно вписывается в модный сейчас стиль casual.

Однако, красная нить на руку — мощный оберег, призванный защищать владельца от порчи и несчастий, и ведущий свою историю со времен ветхозаветного патриарха Иакова.

Его жена, Рахиль, Праматерь двух колен Израилевых — Иосифова и Вениаминова — искренне радела о своих сыновьях, а так же об их потомках. Преставившись во время родов Вениамина, она даже в посмертии неустанно продолжала молить Создателя о благополучии еврейского народа, а Господь склонял ухо к ее молитвам.

Памятуя об этом, иудеи семь раз обернули вокруг ее усыпальницы красную нить, согласно поверью способную защитить доверенное ей от любого зла. Проходя мимо могилы Праматери, ведомые в вавилонский плен Навуходоносором, евреи услышали плач Рахели, взывающий к Богу о прощении народа Израилева и его возвращении в родные земли.

Господь внял ее молитвам, пообещав возвратить Свой народ обратно домой, что и случилось впоследствии. В память об этом, евреи порезали опоясывавшую гробницу красную нить равными кусками, повязав ее всем желающим на левое запястье.

С тех пор повелась традиция освящать этот амулет у могилы Рахель, практикуемая, главным образом, каббалистическими школами. Подробнее об истории, силе и значении данного талисмана вы можете почитать на сайте одной из таких организаций: https://vasha-nit.ru/red-thread.html.

Как правильно завязать красную нить на запястье?

Левая сторона человеческого тела считается «вратами души»: через нее к нам проникают различные энергии — хорошие и не очень. В ветхозаветную эпоху у евреев было поверье, что глаз завистника может привлечь интерес Господа к делам того, кому он завидует. И, если Создатель решит, что объект зависти ведет незаслуженно хорошую жизнь, то у означенной персоны могут случиться различные несчастья.

Обматывая левую руку красной нитью, люди защищались от нежелательного внимания, отводя дурной взгляд завистников в сторону. Кроме того, считалось, что нитка обязывает своего владельца вести благочестивую жизнь, а грешников «учит» быть более человеколюбивыми, сама вызывая неприятности у хозяина, если последний обуреваем злостью и завистью. Таким образом, увидев кого-то с красной нитью на руке, завистливые люди обходили таковую персону своим дурным вниманием. Благочестивому иудею, защищенному этим талисманом, ничего не грозило.

Так, как правильно завязать красную нить на запястье? Очевидно, что вязать ее надлежит на левую руку, однако есть еще нюансы:

- Ниточка обязана быть освященной.

- На ней надлежит завязать 7 узлов, включая тот, которым связываются два конца нитки.

- Нитку запрещено дополнять другими талисманами, а так же замочками и декоративными элементами.

- Желательно, чтобы ее завязывал близкий вам человек.

- Повязав ниточку, надлежит прочесть молитву и постараться очистить свой разум от дурных мыслей, злопыхательства, зависти.

Значение красной нити

Невзирая на иудейское происхождение, этот амулет внеконфессионален. Проводя церемонию освящения, каббалисты — модераторы данного ритуала — поручаются перед Господом за будущих обладателей красной нити на запястье.

Сложно переоценить подобное самопожертвование, поскольку люди, проводящие обряд освящения, знать ничего не ведают о будущих владельцах амулетов. Но именно такое обещание дает красной нити столь мощную силу. По сути, не она защищает хозяина от невзгод, а сам Создатель посредством нее ставит перед человеком Свой нерушимый щит.

Значение красной нити в том, что она не только оберегает владельца, но и его самого делает лучше.

Однако, будучи повязанной на правую руку, освященная нитка становится орудием воздействия на окружающих, поэтому с этой стороны ее вязать строго запрещено. Неумелый смертный не способен контролировать силу, а так же направление такого влияния, поэтому может нанести непоправимый вред своим близким.

Если же ниточка порвалась, то считается, что она уберегла владельца от большого несчастья. В этом случае надлежит порванную красную нить выбросить, а затем приобрести себе новую. Сделать это можно через представителей каббалистических центров: https://vasha-nit.ru.