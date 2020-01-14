Федор Смолов собирается жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина

19:34

29-летний игрок московского «Локомотива», нападающий российской сборной по футболу Федор Смолов намерен сочетаться браком с внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой. На днях он подтвердил свой роман с ней, выложив в Instagram совместные фотографии с отдыха на Карибах.

smolovfedor_10/instagram.com

Как выяснилось: их отношения начались довольно давно, но Смолов терпеливо ждал, когда девушка повзрослеет, и публично признался в своих чувствах уже после того, как он сделал ей предложение, пишет издание 7Дней.ru. Правда, и сейчас еще Мария не достигла совершеннолетнего возраста - девушке 17 лет. Поэтому свадьба у них запланирована на следующий год, когда девушке исполнится 18 лет.

В комментариях к посту Федора Смолова в Instagram мнения подписчиков разделились - кто-то осудил его за связь с несовершеннолетней, а кто-то напомнил, что в нашей стране 17 лет — возраст согласия, так что подобная связь никого смущать не должна.

smolovfedor_10/instagram.com

«Ого, внучка Бориса Ельцина. Она ведь школьница, 17 лет»; «17 лет – это ж совсем дитё»; «Не знала, что Фёдор Михайлович любитель отдыхать с несовершеннолетними»; «Ну, 17 ей и 17, личное дело каждого»; «Федя, помни про историю с Шурыгиной»; «Федя по ходу на зону захотел вслед за Кокориным и Мамаевым, только статья будет куда серьёзнее»; «Федя, внучке Ельцина всего 17 лет. Закон тебе не писан, что ли?», - пишут подписчики Смолова.

Родственники Марии не против их отношений. Свадебную церемонию решено провести на острове Сент-Барт – именно там, где сейчас отдыхают будущие супруги.

Мария Юмашева — дочь российского политика Валентина Юмашева и его супруги Татьяны, дочери Бориса Ельцина. Она родилась в апреле 2002 года в Лондоне и имеет австрийское гражданство.