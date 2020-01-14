Какие обои выбрать для детской комнаты: определяем цвет и материал

20:32

Важнейшим периодом в жизни каждого человека неспроста считается детство

В это время формируется наше сознание, мышление, умения, способности, интересы. И определяющую роль в этом играет все, что окружает ребенка. Логично, что обстановка должна быть приятной. И речь идет не только о «семейном климате», но и об оформлении детской комнаты.

Наибольшее влияние играет дизайн обоев – основная часть отделки любого помещения. В комнате малыша все должно быть идеальным, начиная материалом детских обоев, заканчивая цветовой палитрой и узорами. И сегодня мы расскажем, как выбрать детские обои, чтобы создать гармоничный, интересный, комфортный дизайн интерьера.

Как выбрать обои: материал, как главный критерий

Многообразие детских обойных полотен, представленных в строительных магазинах и салонах, способно привести в негодование даже самого опытного родителя. Разнообразием размеров, материалов, дизайнов, цветов, наименований – все это только усложняет выбор. Поэтому, важнейшим критерием выбора стоит считать именно материал изготовления обоев для детской комнаты. Среди всего разнообразия можно выделить следующие варианты:

1. Бумажные детские обои – классический и традиционный вариант. Несмотря на свою дешевизну, именно обои их бумаги считаются самыми безопасными. Отделочные материалы не будут сильно дешевыми за счет оригинальности узора, дизайнерского оформления. Дизайн таких обоев уже давно вышел за рамки банальных мишек и цветочков. Дышащая основа хорошо пропускает воздух, а сам материал экологически чист, поэтому о здоровье малыша точно не придется переживать. Плюсы бумажных обоев – доступность, возможность частого изменения дизайна интерьера детской комнаты при минимальных затратах.

2. Флизелиновые детские обои всегда актуальны. Стоят такие детские обои дорого, зато и служат дольше. Если говорить простыми словами, то подобные полотна представляют собой бумажную основу с добавлением текстильных волокон. Такое покрытие будет более прочным и долговечным. Если малыш не будет старательно обдирать обои, они прослужат больше 10 лет. Плюсы флизелиновых обоев для детской комнаты – устойчивость к механическим воздействиям, хорошая воздухопроницаемость, быстрота и простота поклейки, способность маскировать трещины и прочие недостатки чернового настенного покрытия. Главное, выбирать для детской покрытия без винилового слоя.

3. Текстильные обои для детской – отличный вариант, если планируется оформление комнаты в классическом стиле. Конечно, ребенок уже должен быть в осознанном возрасте, когда способен оценить красоту текстильных обоев. Это может быть шелкография или обои с флизелиновой основой. Плюсы таких изделий – безопасность для здоровья, гармоничный внешний вид.

4. Жидкие обои – чем-то напоминают декоративную штукатурку, но лишь визуально. С помощью такого покрытия можно создать яркий проект с красивыми разноцветными панно. Основная составляющая жидких обоев – безвредная клеевая основа.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, можете быть уверенными в безопасности покрытия и оригинальности интерьера благодаря разнообразию рисунков и оттенков.

Какой цвет выбрать

Человеческое сознание формируется на основании цветов. Это особо сильно сказывается на сознании детей, поэтому к выбору оттенка детских обоев нужно подходить особо внимательно. Рассмотрим самые распространенные варианты:

- белые и светлые тона, что идеально для предметного наполнения отделки (наклейки, аппликация, панно и т.д.);

- бежевые оттенки подходят для девочек или подростков, отличный вариант для романтического или классического дизайна интерьера;

- розовые, сиреневые, лиловые тона – очередной девчачий вариант, подходящий утонченным и чутким натурам;

- синие обои предпочтителен для мальчиков, но пастельные тона гармонично впишутся и в концепцию детской комнаты для девочки.

Не менее популярные варианты цветов – зеленые, мятные, бирюзовые, оранжевые, лимонные. Тут стоит отталкиваться от характера ребенка и предпочтений малыша.