Критерии выбора стальных входных дверей

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Безопасность жилья - это важный вопрос, которому необходимо уделять повышенное внимание

Первый шаг в решении данного вопроса - установка входной двери из стали. Богатый ассортимент позволяет подобрать наиболее подходящую дверь для оснащения любого офиса, квартиры или дома. Популярность стальных конструкций не является удивительной. Двери из стали имеют длительный срок эксплуатации. Благодаря стильному внешнему виду конструкции марки Стальная Линия без каких-либо проблем вписываются в интерьер современных помещений.

Особенности стальных дверей

При изготовлении металлических входных дверей производители используют легированную хладнокатаную сталь. Этот материал отличается прочностью, а также устойчивостью к коррозии, он не ржавеет даже после длительного срока эксплуатации. Основа такой входной двери выполнена из специальных труб и гнутого профиля. Данные элементы соединяются при помощи железных уголков. Такой способ изготовления обеспечивает прочность всей конструкции.

Выбор конструкции

Для того, чтобы выбрать надежную и добротную стальную дверь, рекомендуется узнать толщину стального листа. Это важнейший параметр, от которого зависит надежность изделия. Толщина листа, используемого для создания качественной конструкции, составляет 1-2 см. Выбирая стальную дверь, не будет лишним поинтересоваться о наличии стальных ребер жесткости. Как правило, эти элементы располагаются внутри рамы. Специалисты также советуют обращать внимание на устройство дверных петель. Они могут быть как скрытыми, так и наружными. Оба варианта являются надежными даже в том случае, если происходит срезание наружных механизмов.

Показатели взломостойкости

Этот критерий является актуальным в процессе обустройства как жилого, так и офисного помещения. Уровень безопасности двери определяется с учетом класса взломостойкости (всего существует 6 классов). Самые надежные конструкции относятся к 4-6 классу, они имеют следующие особенности:

- четвертый класс: дверь может быть нарушена при помощи молотка, топора;

- пятый класс: для вскрытия двери злоумышленникам придется использовать электроприборы;

- шестой класс: проникновение реально в случае использования редких инструментов, электрических приборов.

Для того, чтобы стальная дверь обеспечивала надежную защиту, ее монтаж следует доверять только опытным специалистам. В случае самостоятельной установки целостность конструкции может быть нарушена. Ее основные функции (теплозащита, а также звукоизоляция) при неграмотных действиях будут нарушены.

