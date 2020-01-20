Сумки для ноутбуков: как выбрать лучший вариант

21:18

Большинство владельцев мобильных компьютеров планируют использовать устройства в течение нескольких лет

Функциональные сумки для ноутбуков необходимы, чтобы хранить и безопасно перемещать технику. Как выбрать оптимальную модель, подходящую по основным параметрам?

Виды сумок для ноутбуков

Фирменные сумки из кожи – красивый практичный вариант. Материал отличается прочностью, водостойкостью. Папки и сумки из водонепроницаемых материалов (нейлон, полиэстер) идеальны для постоянных перемещений из дома в офис. Вертикальные портфели – вместительные аксессуары с большим количеством дополнительных отделений.

Женские модели отличаются оригинальным дизайном. Красочные сумки привлекают внимание окружающих к владельцам. Другие модели – рюкзаки, наплечные варианты, конструкции с креплениями для тележки – пользуются устойчивым спросом у молодежи и путешественников.

Как выбрать лучший вариант

При выборе следует учитывать несколько основных параметров:

- размер;

- назначение;

- защита корпуса;

- декоративные качества;

- наличие дополнительных опций.

Линейка размеров определяется диагональю матрицы ноутбука. Многие модели имеют габариты, рассчитанные на размещение устройств от 11" до 15.6-17.3".

Назначение

Перед выбором необходимо определиться с назначением «упаковки». Сумка необходима для путешествий, поездок на работу и обратно, хранения устройства. В зависимости от планируемого содержимого покупатели выбирают размер под минимальный набор, мобильный офис или максимальное количество вещей по принципу «все свое ношу с собой». В последнем случае важно правильно рассчитать собственные возможности, чтобы избежать перегрузок.

Защита корпуса

Противоударный корпус, укрепленные стенки, мягкие вкладыши, армированные ребра жесткости снижают вероятность повреждений и продлевают срок службы устройств. Дополнительную защиту обеспечивают водостойкие материалы, например, полиэстер или нейлон. В тканевой, кожаной, замшевой оболочке противоударную функцию выполняет жесткий каркас.

Декоративные качества

Стиль сумки должен сочетаться с большинством предметов вашего гардероба. Некоторые покупатели предпочитают ультрамодные вещи, другие – классические модели.

Наличие дополнительных опций

Аксессуаром удобно пользоваться, если есть карманы для мобильного телефона, цифровых устройств, блока питания, проводов. Женщинам понравится наличие отдела под косметичку. Незаменимая опция – отсек для документов и ключей. Как правило, покупатели обращают внимание на возможность размещения деловых документов, папок, файлов.

Выбирайте практичную, удобную модель. Качественная сумка для ноутбуков надежно защитит устройство и повысит социальный статус владельца.