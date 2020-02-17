]]>
]]>
Главная Стиль Мода

Солнцезащитные очки авиаторы от Ray-Ban: секреты популярности и комбинирования с одеждой

22:36 17.02.2020

Солнцезащитные очки авиаторы невероятно популярны 

Невзирая на многолетнюю историю, они остаются актуальными. Причина тому – универсальность. Самый известных бренд, с которого все началось – торговая марка Ray-Ban.


Очки Ray-Ban – классика, проверенная временем


Фирменные авиаторы отличаются превосходным качеством. Они имеют несколько характерных особенностей – это

- наличие прописного логотипа бренда на правой линзе и лазерной гравировки заглавных букв – на левой;

- эффектные выпуклые стеклянные линзы;

- ощутимый вес, обуславливаемый использованием натуральных материалов (металла, стекла).


Указанная модель очков подходит людям с разными формами лица. Оптика не искажает «картинку», имеет высокую прочность и надежность. Линзы не царапаются, покрытие не стирается. Они эффективно фильтруют солнечные лучи, защищая глаза от негативного воздействия ультрафиолета.


С чем носить авиаторы


Универсальность модели заключается в возможности ее использования и мужчинами, и женщинами. Аксессуар отлично смотрится со спортивными ансамблями, деловыми костюмами, образами с стиле кэжуал. Его можно носить с винтажными платьями, смокингами, широкополыми шляпами, легкими сарафанами, классическими джинсами и белыми майками.

Стильные очки Ray Ban Aviator купить можно в разных оттенках – от традиционных серого и коричневого до ярких – голубого, синего, желтого. Чтобы сделать правильный выбор, нужно следовать рекомендациям стилистов:

- гламурные модели с золотистой оправой комбинировать с коктейльными платьицами;

- спортивные аксессуары с прорезиненными элементами сочетать с повседневными городскими луками;

- варианты ярких расцветок использовать в пляжным гардеробом;

- классику совмещать со строгими деловыми костюмами, блузами и юбками карандаш.

Оригинальность – главный критерий выбора авиаторов. От копий они отличаются повышенной надежностью. В их конструкции используется сложный механизм крепления дужек. Благодаря этому они не растягиваются, выдерживают многочисленные циклы открывания/закрывания. Удобные носовые упоры – еще одна особенность фирменных очков. Прозрачный силикон с металлической площадкой внутри гарантирует комфорт носки и высокую прочность. Обычно продается солнцезащитная оптика с оригинальным футляром. Он может иметь любой цвет, но обязательно содержит стилизованное клеймо.

Темы: Мода, Стиль
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации