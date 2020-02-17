Солнцезащитные очки авиаторы от Ray-Ban: секреты популярности и комбинирования с одеждой

22:36

Солнцезащитные очки авиаторы невероятно популярны

Невзирая на многолетнюю историю, они остаются актуальными. Причина тому – универсальность. Самый известных бренд, с которого все началось – торговая марка Ray-Ban.



Очки Ray-Ban – классика, проверенная временем



Фирменные авиаторы отличаются превосходным качеством. Они имеют несколько характерных особенностей – это

- наличие прописного логотипа бренда на правой линзе и лазерной гравировки заглавных букв – на левой;

- эффектные выпуклые стеклянные линзы;

- ощутимый вес, обуславливаемый использованием натуральных материалов (металла, стекла).



Указанная модель очков подходит людям с разными формами лица. Оптика не искажает «картинку», имеет высокую прочность и надежность. Линзы не царапаются, покрытие не стирается. Они эффективно фильтруют солнечные лучи, защищая глаза от негативного воздействия ультрафиолета.



С чем носить авиаторы



Универсальность модели заключается в возможности ее использования и мужчинами, и женщинами. Аксессуар отлично смотрится со спортивными ансамблями, деловыми костюмами, образами с стиле кэжуал. Его можно носить с винтажными платьями, смокингами, широкополыми шляпами, легкими сарафанами, классическими джинсами и белыми майками.

Стильные очки Ray Ban Aviator купить можно в разных оттенках – от традиционных серого и коричневого до ярких – голубого, синего, желтого. Чтобы сделать правильный выбор, нужно следовать рекомендациям стилистов:

- гламурные модели с золотистой оправой комбинировать с коктейльными платьицами;

- спортивные аксессуары с прорезиненными элементами сочетать с повседневными городскими луками;

- варианты ярких расцветок использовать в пляжным гардеробом;

- классику совмещать со строгими деловыми костюмами, блузами и юбками карандаш.

Оригинальность – главный критерий выбора авиаторов. От копий они отличаются повышенной надежностью. В их конструкции используется сложный механизм крепления дужек. Благодаря этому они не растягиваются, выдерживают многочисленные циклы открывания/закрывания. Удобные носовые упоры – еще одна особенность фирменных очков. Прозрачный силикон с металлической площадкой внутри гарантирует комфорт носки и высокую прочность. Обычно продается солнцезащитная оптика с оригинальным футляром. Он может иметь любой цвет, но обязательно содержит стилизованное клеймо.