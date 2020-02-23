Какие упражнения помогут накачать верхний пресс

17:48

Красивые подтянутые мышцы живота – это всегда привлекает внимание и вызывает зависть и восхищение у окружающих

Прикладывая усилия для подтягивания мышц живота, нужно точно знать, какой именно результат необходим в итоге, и делать все, чтобы его добиться. Так как в брюшной полости задействованы и верхние, и косые а также нижние мышцы, нужно отталкиваться именно от того, какие мышцы качать в первую очередь и обычно это упражнения для формирования верхнего пресса.

Фото с сайта sport-in-my-life.ru

Существует масса упражнений для того, чтобы сформировать красивый пресс и действительно подтянуть мышцы живота. Соблюдая некоторые правила, можно существенно улучшить качество упражнений и добиться более быстрых результатов. Правила, которые помогут в формировании красивого верхнего пресса:

Лучше всего заниматься немного, но каждый день, чем потеть в спортзале несколько часов два раза в неделю. 15-минутные упражнения для пресса способствуют очень быстрому сжиганию жировой массы в области живота и приводят мышцы верхнего пресса в тонус.

Заниматься лучше всего до завтрака и совмещать качание пресса с другими упражнениями для стройной фигуры, именно тогда пропорции тела будут действительно красивыми и точеными.

Употреблять жидкость в процессе тренировки не желательно, но можно сделать один глоток обычной прохладной воды в случае сильной жажды.

Чаще всего возникает вопрос, как и когда питаться во время упражнений. Для быстрых результатов лучше всего заниматься упражнениями час спустя после приема пищи, и при этом это должны быть легкие блюда, которые быстро перевариваются, и не будут мешать качественному качанию пресса.

Упражнения для верхнего пресса

Скручивания с несколькими поворотами

Для этого упражнения понадобится коврик. Необходимо лечь на пол и согнуть ноги в коленях, поднимая корпус нужно выполнять касание локтем противоположного колена.

Такие скручивания прекрасно формируют верхний пресс, заставляя мышцы работать в удвоенном режиме.

Складывания

Это упражнения напоминает складывание перочинного ножика и иногда носит именно это название. Для выполнения этого упражнения нужно лечь на коврик и выпрямить ноги. Далее прямые руки вытянуть перед грудью и выполнять синхронное вытягивание рук и ног, выполнять такое упражнение нужно как можно более медленно, для улучшения координации и устранения эффекта «дрожания» конечностей.

Повороты ног

Нужно лечь на коврик и вытянуть ноги. Руки находятся параллельно телу и не мешают выполнять упражнение. Выполняются подъемы ног до уровня бедер, и происходит медленное опускание, причем ноги опускаются сначала прямо, а затем в левый и правый бок.

Подъем корпуса

Исходное положение этого упражнения – лежа на полу. Нужно поднимать верхнюю часть туловища в положение, сидя, руки выпрямлены перед грудью, ноги прямые и чуть расставлены. Достаточно 30 подъемов для первых подходов, затем нагрузку можно увеличивать до 100 раз.

Упражнение, сидя на стуле

Для того упражнения понадобиться стул с прямой спинкой.

Прочно сев на стул, и прижавшись к спинке, нужно выполнять поднятие коленей к груди. Выполнять такое упражнение нужно медленно и плавно и тогда результат будет заметен очень скоро.

Перекаты

Выполняя это упражнение, нужно лечь на пол и выпрями ноги, руки нужно вытянуть вдоль туловища. Далее выполняются перекаты до уровня головы, затем плавные перекаты назад в исходное положение. Качаются мышцы верхнего пресса, и формируется крепкая стенка брюшной полости.

Фото с сайта pixabay.com

Поднятие ног и рук

В этом упражнении нужно завести руки за голову и слегка касаться пальцами волос. Ноги лежат на полу совершенно выпрямленные. Необходимо одновременно отрывать лопатки от коврика и поднимать ноги до уровня груди. Руки и ноги могут касаться друг друга, ощущение жжения в верхней части живота даст сигнал о том, что упражнение выполняется, так как нужно.

