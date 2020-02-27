Разнообразие моделей берц в интернет-магазине Военсклад

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Качественная, удобная, прочная и долговечная обувь бывает необходима во многих ситуациях

Походы на природу, рыбалка, физическая работа в условиях бездорожья, частое посещение сельхозугодий, любой активный и подвижный досуг невозможно представить себе без хорошего снаряжения. Тем, кто время от времени играет в пейтбол или другие подвижные игры подходящая одежда и обувь просто необходима. Лучшим выходом в перечисленных выше и многих других ситуациях является приобретение специальной обуви - берц, которые изначально зарабатывались для нужд армии. В меру гибкие и жесткие легкие ботинки отлично защищают ногу от любых повреждений, ударов и травм, промоканий и загрязнений. Удлиненное голенище надежно фиксирует голеностоп, предупреждая подвороты ступни, падения, растяжения связок во время преодоления сложных участков. Удобная и продуманная конструкция шнуровки позволяет легко снимать и надевать берцы всего за несколько секунд.

В наши дни купить берцы зачастую решаются не только те, кто нуждается в особо комфортной обуви, но и те, кто желает носить стильные и оригинальные вещи. Стандартные ботинки армейского типа прекрасно вписываются во многие современные ансамбли, в которые входит обычная одежда с чертами милитари-стиля. Из-за своего колоритного внешнего вида она всегда на пике популярности, и берцы для своего гардероба сейчас покупают и девушки, и парни.

Разнообразие берц на рынке

Вне зависимости от того, для какой цели человек желает приобрести армейские берцы, у него есть возможность выбора подходящей модели из сотен разнообразных вариантов. Обувь данного типа постоянно выпускается предприятиями по государственному заказу для нужд армии, а также - ее предлагает масса обычных брендов. Вариаций военных ботинок российский покупатель может найти для себя множество:

- модель изделий предполагает некоторую свободу производителя в выборе длины голенища, ширины колодки, типа застежки. Поэтому берцы могут иметь самый разный облик и подходить для потребителей с самыми разными физическими параметрами;

- расцветка ботинок также разнообразна: она может быть практически любой в рамках натуральной гаммы. Коричневые, песочные, серые, болотные, черные оттенки могут быть однотонными или сочетаться в одном изделии. Это поможет каждому подобрать “свои” берцы под тип внешности и наряд;

- вариант исполнения обуви может быть любым, так что с переменой сезонов в нашем суровом климате не будет необходимости расставаться с любимыми ботинками. Летние берцы не удерживают тепло и влагу, давая ноге “дышать”, надежно предохраняют ее от механических повреждений, легко чистятся от пыли и любых загрязнений, не деформируются от перепадов температур и солнечного света. Зимние берцы выполняют все функции обычных сапог. Оставаясь все такими же удобными и так же хорошо защищая ноги, они дополнительно теплоизолируют их, предохраняют от промокания, попадания снега в голенище, растрескивания, скольжения на льду. Внешний облик зимнего варианта обуви все так же привлекателен, как и у летних ботинок.

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