Мужские кольца с изображением символов валюты: «Только бизнес и ничего больше!»

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Испокон веков кольца были одним из самых востребованных и популярных мужских украшений

Древнееврейский царь Соломон был большим почитателем ювелирных изделий; в Средневековье практически все короли Европы украшали свои пальцы разнообразными кольцами со вставками и без них, а также печатками, которые использовались для подтверждения подлинности монарших указов и других государственных документов. Современные джентльмены также не прочь разнообразить свой образ и купить мужское кольцо с изображением символов денежных знаков.

Каждый представитель сильной половины человечества по своей природе добытчик и поэтому для многих из них денежные знаки – это не только способ содержать свою семью, но ещё и возможность с их помощью продемонстрировать свои чувства и реализовать свои амбиции.

Студия золотых ювелирных украшений ручной работы EliteGold предлагает мужчинам кольца разнообразного дизайна, которые объединяет одно – главным элементом их декора является изображение символов денежных знаков – доллара или евро.

«Money, money, money, always sunny» – печатки с символами дензнаков

По мнению ювелиров, наиболее предпочтительной формой колец с изображением символических денег, является печатка. Как правило, такое украшение декорировано только символом той или иной валюты, камни или нанесение ювелирной эмали отсутствуют. Массивное кольцо с широким глянцевым ободком, переходящим в возвышающуюся над ним основу-печатку прямоугольной формы с изображением заветного доллара, который, как известно, нравится всем! Изюминкой изделия является оригинальный декор в виде золотых стилизованных бусинок, расположенный по периметру печатки.

Джентльмены предпочитают не только блондинок, но и украшения со смыслом. Именно такими изделиями являются кольца, декорированные знаками валюты – евро и доллара. Такой дизайн не оставит равнодушным ни одного мужчину, тем более печатка круглой формы с поворотным механизмом, позволяющим выбрать тот символ, который для обладателя аксессуара в данный момент наиболее предпочтителен.

Купить печатку золотую мужскую со знаком доллара без камней – это дополнить свой образ стильным аксессуаром. Отличительной особенностью этого изделия является не только рельефное изображение символа мировой валюты, но и резные детали по ободку.

Каждый мужчина хочет позиционировать себя уверенным и стильным человеком, для которого его работа – это только не способ зарабатывания денег, но и смысл жизни. В этом ему помогут массивные украшения – печатки с изображением валюты, которые подчеркнут вкус своего обладателя и дополнят образ.