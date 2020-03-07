Маски для лица в домашних условиях

20:31

Все девушки и женщины, так или иначе, хотят выглядеть красиво и ухоженно

И для этого совсем не обязательно тратить деньги и время на посещение салонов красоты – можно поухаживать за собой и дома, потратив на это небольшую сумму.

Сегодня существует большое количество рецептов масок для лица, причем для разных типов кожи. Достаточно лишь собраться с силами и уделить немного времени уходу за собой.

Какие бывают маски для лица?

Маски для лица отличаются друг от друга по типу кожи, которая бывает:

• нормальной;

• сухой;

• жирной;

• комбинированной.

Важно использовать маски, соответствующие типу кожи, так как они дают совершенно разный эффект. Если нанести маску для сухой кожи на жирную или комбинированную, то это может забить поры еще больше и увеличить выработку кожного сала.

Кроме того, маски бывают

• очищающими. Помогают бороться с черными точками и угрями, отшелушивают старую кожу, убирают забившуюся в поры пыль и грязь.

• увлажняющими. Подходят для сухой и обветренной кожи, их хорошо использовать зимой, когда кожа особенно нуждается в дополнительной жидкости.

• питательными. Питают кожу различными витаминами и иными полезными веществами.

• отбеливающими. Помогают избавиться от веснушек, плоских родинок и родимых пятен.

• омолаживающими. Делают морщины менее заметными, подтягивают кожу, придают ей молодости и свежести.

• успокаивающими. Подходит для чувствительной кожи, устраняют раздражение.

Что нужно сделать перед нанесением?

Перед нанесением любой маски на лицо, нужно проверить, пойдет ли на нее аллергическая реакция. Для этого стоит нанести часть маски на внутреннюю сторону локтя и подождать несколько минут. Как правило, аллергию могут вызвать такие компоненты, как мед, белок, сок цитрусовых, фрукты и ягоды ярких цветов. Также лучше не выбирать рецепты, в которых в маски добавляют салициловую кислоту, витамин А или аспирин.

Маски для различных типов кожи в домашних условиях: рецепты

Маска для нормальной кожи. За нормальной кожей нет нужды особенно ухаживать: она не часто пересушивается, на ней редко выскакивают прыщи. И все-таки любая кожа загрязняется, особенно контактируя с воздухом мегаполисов, поэтому и для нормальной кожи стоит готовить очищающие и увлажняющие маски.

Ингредиенты:

• 1 столовая ложка сухой овсянки;

• белок из 1 яйца.

Нужно взять небольшую удобную миску и смешать указанные ингредиенты. Смесь взбить до появления пены, затем аккуратно нанести на лицо, не царапая кожу. Оставить на лице до высыхания. После снять маску влажной салфеткой или ватным диском. Такая маска укрепляет кожу лица, очищает и убирает небольшой блеск.

Маска для сухой кожи. Такой коже необходимо особенное питание и увлажнение, поскольку многое она просто теряет, когда пересушивается и обветривается. Стоит периодически наносить маски с хорошим питательным эффектом.

Ингредиенты:

• 1 чайная ложка меда;

• желток из 1 яйца;

• 1 столовая ложка растительного (оливкового) масла;

• пять капель лимонного сока.

В удобную емкость нужно добавить ложку меда, масла и растереть смесь с желтком до получения однородной массы, затем выжать лимонный сок из половинки лимона. Держать на лице около 20 минут, затем смыть теплой водой. Такая маска отлично увлажняет и питает кожу.

Маска для жирной кожи. За жирной кожей тоже совсем не просто ухаживать. Из-за избыточной выработки подкожного сала на лице образуется жирный блеск, а нередко поры забиваются и образуются прыщи. Поэтому на лицо стоит периодически наносить матирующие и скрабирующие маски.

Ингредиенты:

• 1 стакан молотой овсяной крупы;

• 1 чайная ложка соды.

В стакане нужно смешать крупу с содой, после чего взять одну столовую ложку этой смеси, добавить немного воды, размешать до образования кашицы и нанести на лицо массирующими движениями. Оставить на 20 минут. Эта маска сделает кожу более гладкой, сузит и очистит от лишнего сала поры.

Маски для комбинированной кожи. Самый капризный и сложный тип кожи. Часто сложно подобрать такие средства и маски, которые бы выполняли несколько функций одновременно: и питание, и увлажнение, и очищение, и сужение пор. В таком случае лучше нанести в один день подсушивающую маску для жирной кожи, а в другой – увлажняющую для сухой, и далее их чередовать.

Домашние маски для лица универсальные и эффективные, а также бюджетные и легкие в применении. Они помогают подобрать уход за разными типами кожи, который был бы полезным и качественным. А кроме того, теперь не нужно тратить время и деньги на салоны красоты, когда такой же можно устроить у себя дома!

Фото с сайта Pixabay.com

