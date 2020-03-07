6 способов, как приготовить яичницу

20:53

Кулинария – это целое искусство, и те, кто им владеют, могут с точностью сказать, что для этого нужен талант.

Но есть одно блюдо, на приготовление которого не нужно иметь какого-либо особенного таланта. Это яичница. Нужно очень постараться, чтобы испортить это блюдо! А вот внести немного разнообразия при его готовке точно не повредит.

1. Яичница в лаваше

Ингредиенты:

• Лаваш;

• Яйцо (1-2 шт.);

• Соль по вкусу.

Можно разнообразить, добавив помидор, перец и зелень.

Приготовление: на сухую сковороду выложить лист лаваша. При использовании овощей нарезать их и выложить на данном этапе на лаваш. Далее разбить яйцо, добавив соль. Сейчас самое время добавить зелень, а также, по желанию, тертый сыр. Лаваш свернуть конвертом и готовить с каждой стороны по 2-3 мин.

2. Яичница по-деревенски

Ингредиенты:

• Яйцо (1-2 шт.);

• 1 помидор;

• 2-3 столовые ложки кетчупа;

• 12 лука;

• Соль по вкусу;

• Масло для жарки.

Приготовление: на сковороде разогреть масло, выложить лук, нарезанный полукольцами. Лук жарить 1-2 минуты до прозрачности. Затем добавить нарезанные помидоры и кетчуп, перемешать, жарить 1 минуту. Сверху разбить яйцо, посолить и готовить 3-5 минут, в зависимости от того, какой консистенции нужен желток - жидкий или схватившийся.

3. Яичница «инстаграмная»

Ингредиенты:

• 1-2 яйца;

• Чайная ложка слив. масла.

Приготовление: растопить на сковороде масло, выключить сковороду до остывания (так при готовке белок не начнет подгорать). Отделить белок/белки от желтка. Снова поставить сковороду на огонь, вылив на нее белок. Через 2-3 минуты, когда белок схватиться поместить в центр желток и жарить еще минуту. Такая яичница приобретет вид «как на картинке» и ее не стыдно будет выложить в инстаграм. Правда, стоит запастись временем для ее приготовления.

4. Яичница с сюрпризом

Ингредиенты:

• Яйцо (1-2 шт.);

• Соль п/в.

Приготовление: такую яичницу лучше готовить на антипригарной сковороде. Белок/белки отделить от желтка, взбить до крепких пиков, посолить. На разогретую сковороду поставить кулинарное кольцо, выложить половину белка, сверху желток и оставшуюся половину белка. Готовить с двух сторон по 1-2 минуты на среднем огне. Такая яичница получится воздушной, с жидким желтком, который будет очень красиво вытекать при разделении блюда на части.

5. Яичница в духовке

Ингредиенты

• 1-2 яйца;

• Соль по вкусу.

Приготовление: белки отделить от желтков, взбить до крепких пиков. На коврик, или бумагу для запекания, предварительно смазанную маслом выложить белок, сформировать в виде кружочка, сделать небольшое углубление в середине. Туда влить желток и ставить все в духовку на 3-5 мин. Принцип приготовления напоминает предыдущий, отличие в меньшей затрате сил, но не такой эффектной подачей.

6. Яичница в тосте

Ингредиенты:

• 1 яйцо;

• 2 кусочка тостового хлеба;

• 30 гр сыра;

• 1-2 ч.л. кетчупа;

• Сливочное масло для жарки.

Приготовление: расплавить масло на сковороде, выложить на нее хлеб и поджарить до образования корочки. Выложить готовые тосты на противень, застеленный ковриком или бумагой для запекания. На первом тосте сформировать углубление, выложить туда сыр, натертый на крупной терке, кетчуп. Сверху положить второй тост, сформировать углубление, в которое аккуратно разбить яйцо. Поставить в духовку на 3-5 минут.

Есть немного упрощенный вариант этой яичницы: вырезать сердцевину тоста, выложить его на сковороду, разбить внутрь яйцо, посолить. Сверху выложить тертый сыр, зелень и жарить 3-5 минут.

Завтраки в виде таких разнообразных яичниц станут не только красивыми блюдами на столе, но и полноценными вкусными завтраками для хорошего начала дня.

Фото с сайта Pixabay.com

