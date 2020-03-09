5 замечательных доступных масок для лица из натурульных продуктов

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Несомненно, кожа страдает от многих факторов: стресс, переутомление, недостаток сна, неправильное питание, плохая экология

Тем не менее, можно собственноручно приготовить маски для лица в домашних условиях, не тратя на это много средств и драгоценного времени.

В этой статье мы собрали для вас простые и действующие рецепты!

1. Маска из огурца, мёда и лимонного сока

Эти 3 ингредиента прекрасно увлажняют, тонизируют кожу, а также имеют отбеливающий эффект.

Половинку свежего огурца, ранее очищенного от кожуры, нужно натереть на мелкой тёрке. Затем добавить 1 ч.л. мёда и сока из примерно половины лимона. Качественно перемешанную маску можно наносить на кожу лица. Смывать через 15-20 минут прохладной водой или теплой.

2. Плёночная маска от черных точек.

Удалить черные точки можно легко и без затрат! Для этого понадобится желатин в виде порошка, немного молока и активированный чёрный уголь в таблетках.

В глубокую ёмкость нужно насыпать 1,5 ст.л. желатина и 1 л. молока. Добавив таблетку измельчённого активированного угля, желательно дать настояться перемешанной консистенции около 10-ти минут. Затем отправить в микроволновку на 10 секунд - и маска готова! Наносить удобнее кисточкой на очищенную от макияжа кожу, а снимать плёнкой, как только маска застынет. Обычно процесс застывания не превышает 20-ти минут.

3. Овсяная маска для жирной кожи и удаления мертвых клеток.

Необходимые ингредиенты: по одной ст.л. овсянки, мёда, оливкового масла и лимонного сока. Также понадобится 1 зелёное яблоко и 2 ст.л. йогурта.

Для удобства понадобятся три ёмкости. Первую нужно заполнить перемолотой в блендере овсянкой и оливковым маслом. Во второй смешать потёртое на тёрке яблоко с мёдом. Ну, а в третьей, соответственно, должны оказаться йогурт с лимонным соком.

Ополоснув лицо водой, кисточкой для макияжа слоями наносим маску. Сначала первую смесь овсянки и масла. Когда первый слой подсох, приступаем к нанесению второго. Через 5 минут наносим последний слой. Через 15 минут после полного нанесения можно смывать.

4. Невероятная восстанавливающая маска из куркумы.

Она способствует заживлению кожи, также поможет успокоить раздражение, снять ожоги и покраснения.

Требуется смешать ч.л. куркумы, 1 ст.л. размятого вилкой авокадо и 1 ч.л. йогурта. Затем довести все до однородной консистенции. Мягкими круговыми движениями нанести маску. Через 5 минут она будет готова к смыванию.

5. Маска с аспирином.

Очищает кожу, уменьшает воспаления и жирные выделения сальных желез, препятствует образованию сыпи.

Нужно смешать 2 ст.л. лимонного сока и 6 таблеток аспирина. Ингредиенты тщательно перемешать, но избежать консистенции пасты.

Подействует она через 10 минут, после чего средство можно смывать.

Рекомендуем воспользоваться этими незамысловатыми, но эффективными рецептами.

Простота, экономия времени, а главное- кожа в полном порядке! Готова восхищать упругостью, молодостью и красотой!

Фото с сайта pixabay.com

