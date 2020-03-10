Трендовые платья в сезоне весна/лето 2020

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Ничто так не подчеркивает женственность, романтичность, как новое модное платье!

Cовременные дизайнеры это знают, поэтому разработали уникальную коллекцию весна-лето 2020, которая понравится любительницам индивидуального стиля.

Согласно мнению экспертов фешн-гипермаркета Kasta, в тренде будут вязаные платья, эко-кожа, кружево, яркий красный цвет и еще много-много всего! Следует во всем разобраться более подробно.

5 главных трендов 2020 года

Модные дома Valentino, Yves Saint Laurent предлагают мини-платья с уникальной длиной немного ниже бедра. Смелость в моде! И это только начало, ведь эротические вырезы в виде корсетов, лифов тоже приветствуются. 5 главных трендов теплого времени года в 2020 году будут выглядеть следующим образом:

1. Экокожа. Несмотря на то, что материал считается «грубым» и чаще всего применяется для верхней одежды, он превосходно смотрится в платьях. Как правило, это фасоны с завышенной талией, футляры, мини. Самые модные насыщенные, яркие цвета в однотонном исполнении.

2. Платья «Пирожные». Так называется уникальный и очень привлекательный крой платьев. Так «пирожные» имеют многослойный вид, воланы и рюши. Для пошива используются легкие и красивые ткани – органза, шелк, фатин, а потому платья выглядят легкими, наполненными воздухом, романтическими.

3. Платья пиджаки из 70-х. Ведущие мировые дизайнеры и стилисты советуют в 2020 году весной/летом носить модные платья в сочетании с пиджаками из 70-х годов. Это приталенные фасоны, некоторые под поясок. Лучше всего смотрятся такие с мини-платьями, а также «футлярами».

4. Кружева. Столь нежный, красивый материал теперь занимает почетное место в пошиве платьев для сезона весна/лето 2020. Главным образом примечательны фасоны с высокой талией, пышными ниспадающими юбками. Лучше отдавать предпочтение модным цветам – черному, красному, белому, а также их контрастным сочетаниям.

5. Look denim. Особенно понравятся платье из джинса в голубых и синих тонах любительницам удлиненных моделей (ниже колена, по колено). Особенно хороши модели на пуговицах, футляры, ультракороткие.

Как утверждают стилисты Kasta.ua, сочетать между собой наряды можно на собственное усмотрение – потребуется только включить воображение! Модных правил не существует, есть только врожденное чувство стиля, а также желание самовыражаться.

Модные цвета, лучшие сочетания

Платья в 2020 году можно назвать откровенными, завораживающими, смелыми. Потому и модная цветовая гамма подпадает под перечисленные характеристики.

Трендовые цвета весны и лета 2020 года:

1. красный, красный лососевый, рубиновый, кровавый;

2. все оттенки фуксии, в том числе неоновая фуксия;

3. pantone, royal blue, морской, аквамарин, лазурный;

4. черный и белый;

5. «жидкое золото».

Яркие оттенки лучше всего смотрятся в платьях мини, каскадных, «пирожных». Темно-синие тона, блестящие золотые – оптимальный вариант для моделей с высокой талией, удлиненных прямых. Рекомендуется носить такие с ботфортами с широким голенищем, туфлями-лодочками. Подобрать же свой идеальный лук вы можете с помощью ассортимента сайта Kasta.ua

Модные цвета превосходно смотрятся с оранжевым, бледно-зеленым и зеленым, желтым.

Аксессуары к трендовым платьям сезона

Чтобы образ выглядел полным, завершенным и привлекательным, к модным платьям следует добавлять аксессуары. В новом сезоне их выбор чрезвычайно велик.

Самые интересные:

1. Серьги-кольца, крупные цепи, массивные браслеты. Лучше всего смотрятся изделия из пластика, украшенные стразами, камнями, пайетками. Браслеты следует носить по несколько штук, придвинув ближе к локтю.

2. Пояса-веревки. Такие аксессуары не только подчеркнут тонкую талию, но и расставят акценты. Рекомендуется выбирать контрастные оттенки пояса и платья, чтобы они дополняли друг друга и делали тона более насыщенными.

3. Сумочки с ручками-цепочками. В основном превосходно смотрятся небольшие размеры изделий, а также клатчи. Некоторые производители предлагают модные сумки-трансформеры, украшенные цепочками и с легкостью трансформирующиеся в рюкзаки городского стиля.

4. Самые смелые модницы могут выбрать для себя очки в пластиковой оправе с круглыми линзами или «кошечками», шляпки с узкими полями. Впервые за долгое время изысканный стиль можно подчеркнуть, выбрав обувь и сумочки в одном тоне.

