Требуется няня: как найти и не ошибиться в выборе

21:07

Определитесь, кто вам нужен – добрая бабушка-кормилица или эрудированная бонна-англичанка, и приступайте к поиску

Искать няню для малыша родителей обычно заставляет не желание уподобиться неким «лучшим домам», описанным ещё в «Евгении Онегине», а скорее стремление найти хорошего помощника.

Впрочем, согласитесь: ощущать себя хозяйкой «лучшего дома» тоже довольно приятно. Особенно если это оказывается не слишком разорительным для вашего семейного бюджета.

Низкие цены и смутные гарантии

Самый простой и экономичный вариант – купить газету «Из рук в руки», заглянуть на популярные в Интернете сайты объявлений и обзвонить подателей частных объявлений. Цены в «частном секторе» обычно ниже, чем в специализированных агентствах, нет никаких фиксированных ставок.

Однако и гарантии у вас будут довольно зыбкими. Контракт или договор с индивидуалами заключается редко, а это значит, что все договорённости в любой момент могут быть пересмотрены, а обещания и обязательства – оказаться фальшивыми.

И тем не менее многих родителей привлекает своими ценами именно этот вариант. Немаловажное значение имеет и разнообразие кандидатур будущей няни. Например, в качестве помощницы можно найти женщину средних лет с высшим образованием и педагогически опытом. Или воспользоваться услугами соседской бабушки-пенсионерки, которая может погулять с вашим ребёнком, пока вы заняты делами (хотя что может быть интересней прогулки с сыном или дочерью, но случаи бывают разные).

Если же у бабушки есть и собственный внук, ровесник вашего отпрыска, это станет скорее плюсом: для многих детей, особенно мечтающих о братике или сестричке, возможность общения с новым другом – это же просто находка!

Уточним правила игры

Агентств, предлагающих услуги квалифицированных нянь и гувернанток (а также домработниц и репетиторов), довольно много. И при беглом обзоре создаётся впечатление, что все они предлагают примерно одно и то же. Цены на услуги, принципы работы и система оплаты не слишком отличаются.

Если вы хотите пригласить к своему малышу няню или гувернантку из агентства, скорее всего оплата будет почасовой. В большинстве агентств действует принцип: чем меньше занята няня, тем дороже будут её услуги, а при больше й занятости кое-где предлагают скидки. Наличие в семье второго ребёнка, как правило, повышает стоимость услуг няни в 1,5-2 раза.

Целых три Арины Родионовны

Обычные принципы работы агентств таковы: заключение контракта (договора) на полгода-год, обязательства по бесплатной замене сотрудника в течение срока действия контракта (договора), испытательный срок для кандидата, выбор путём собеседования с каждой из претенденток на эту почётную роль.

Подбор кандидатуры оплачивается суммой, составляющей от 50 до 100% ежемесячной зарплаты няни (зарплата определяется избранным вами графиком её работы, поскольку оплата, как вы помните, почасовая). Практически везде вам предложат на выбор от трёх до шести женщин с высшим или специальным образованием, соответствующим опытом работы, рекомендациями и гарантиями.

Скорее всего няня окажется медиком или выпускницей педагогического университета или колледжа, а гувернантка – человеком с высшим, нередко педагогическим образованием, владеющим методиками развития детей.

Квалификация няни считается ниже. Она «только» ухаживает за ребёнком: готовит для него еду, стирает и гладит его одежду, убирает детскую комнату, ходит с малышом на прогулки. Упор в своей работе она обычно делает не на воспитание и обучение, а на здоровье. Конечно, няню вполне можно пригласить к дошкольнику.

Она скорее всего сумеет и занять его игрой, и почитать с ним книжку, и порисовать. Услуги гувернантки рассматриваются как более изысканные. Интеллигентная, образованная, она тоже не откажется от стирки испачканных брючек, но заодно будет заниматься с воспитанником по лучшим развивающим методикам и квалифицированно готовить его к школе.

Её беседы о животных и древнем мире будут отличаться глубоким знанием предмета, а увлекательные игры, которые она предложит вашему ребёнку, не только развлекут его, но и научат читать, считать и думать.

Без диплома – никуда

При более внимательном рассмотрении в работе агентств появляются существенные отличия. Среди многочисленных компаний можно выделить элитные и более демократичные. В одних бравируют красными дипломами сотрудников и опытом работы с очень богатыми гражданами, в других могут предложить услуги кандидатов без высшего образования.

Например, в более дорогих фирмах преподавать музыку приглашают человека с консерваторским образованием, а иностранный – опытных выпускников факультетов иностранных языков. Все гувернантки имеют высшее педагогическое образование, а няни – специальное медицинское образование. Подходящую кандидатуру могут подобрать в течение нескольких дней.

Итак, добрая бабушка-соседка с вкусными пирогами или строгая гувернантка с двумя высшими образованиями: кто больше подходит вашему ребёнку? А может, удастся совместить всё сразу в одном человеке?! Варианты есть. Выбор – за вами!

Фото с сайта pixabay.com

