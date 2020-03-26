Как и где лучше выбрать детскую коляску в Вологде

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Времена дефицита давно остались в прошлом, сегодня можно без труда купить детскую коляску на любой вкус и кошелек

Главное в этом деле не дизайн и расцветка обивки, а функциональность. Отметим, что большой выбор детских колясок радует посетителей магазина koliaski-krovatki.ru. Продукцию проверенных брендов охотно покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и других региональных центров России.

Ассортимент магазина

• Коляски 3 в 1. В эту категорию входят универсальные модульные конструкции. В зависимости от ситуации родители могут устанавливать люльку для младенца, прогулочный блок для ребенка, который уже умеет сидеть, или автокресло.

• Модели 2 в 1. В этом случае автокресло отсутствует, что благотворно отражается на цене. Если вы живете в Вологде и готовы забрать коляску на терминале, можете воспользоваться скидкой в 3%. Для этого вам понадобится промокод kmkkru.

• Летние коляски. Сюда относятся «книжки» и «трости». Первые довольно громоздкие, но прочные, а вторые в сложенном виде занимают минимум места. В магазине можно выбрать четырех- и трехколесные модели. Первые устойчивее, а вторые – маневреннее. От высоты колес зависит проходимость.

• Коляски-трансформеры отличаются от «3 в 1» и «2 в 1» отсутствием переставных модулей. К преимуществам этой категории можно отнести наличие перекидной ручки и возможность трансформации в сидячую модель. В ней подросший ребенок гуляет с удовольствием, поскольку имеет возможность осматривать окрестности.

• Кроватки и манежи. В этой категории тоже богатый выбор. Имеются круглые и прямоугольные кроватки, приставные модели, кроватки-машинки, модели на колесиках, с возможностью качания и проч.

Удобство выбора

В магазине можно выбрать коляску, воспользовавшись фильтром товаров. Большая часть ассортимента – продукция из Польши, также пользуется хорошим спросом импорт из Норвегии, Китая и Италии. Обивка бывает тканевая, из экокожи или комбинированная. Первый вариант дешевле. Наличие экокожи значительно увеличивает цену, хотя преимущества такого материала весьма спорны.

Как сэкономить при покупке?

Сегодня практически каждый интернет-магазин реализует часть продукции с дисконтом, периодически запускает различные акции. Сайт koliaski-krovatki.ru в этом плане не является исключением. Иногда скидка на коляски бывает не в процентном, а в денежном выражении. Например, новым покупателям дарят купон на 500 рублей. Еще один вариант – скидка при покупке двух и более товаров. Можно воспользоваться только одним акционным предложением: дисконты не суммируются.