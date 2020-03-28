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Парижская Неделя высокой моды отменена из-за коронавируса

08:58 28.03.2020
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Французская федерация высокой моды объявила об отмене Парижской недели мужскую моды и Недели высокой моды, которые должны были пройти в июне-июле текущего года, из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса, пишет "Интерфакс".

"Нынешние условия не позволяют провести Парижскую неделю моды (мужская), запланированная 23-29 июня 2020, и Неделю высокой моды, запланированную с 5 июля по 9 июля 2020", - говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Отмечается, что решение об отмене принято, чтобы обеспечить защиту от коронавируса "наших домов моды, их сотрудников и всех, кто работает для нашей индустрии".

При этом в федерации подчеркнули, что активно работают со своими членами по возможности реализации альтернативных проектов.

Парижская неделя моды является одним из самых престижных мероприятий в модной индустрии.

Темы: Коронавирус, Парижская Неделя Моды
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Комментарии читателей
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28.03.2020, 13:55
Гость: Так скоро и до гейпарадов дело дойдёт!

Развалятся совсем без скреп своих.
28.03.2020, 12:21
Гость: Время Ч.

Как дальше жить то?
28.03.2020, 10:56
Гость: И правильно.

На кой нужна вся эта «высокая» мода, если нормальных удобных штанов найти нельзя! Одни .......ие в обтяжку.
Все комментарии (4)
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