Парижская Неделя высокой моды отменена из-за коронавируса

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Французская федерация высокой моды объявила об отмене Парижской недели мужскую моды и Недели высокой моды, которые должны были пройти в июне-июле текущего года, из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса, пишет "Интерфакс".

"Нынешние условия не позволяют провести Парижскую неделю моды (мужская), запланированная 23-29 июня 2020, и Неделю высокой моды, запланированную с 5 июля по 9 июля 2020", - говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Отмечается, что решение об отмене принято, чтобы обеспечить защиту от коронавируса "наших домов моды, их сотрудников и всех, кто работает для нашей индустрии".

При этом в федерации подчеркнули, что активно работают со своими членами по возможности реализации альтернативных проектов.

Парижская неделя моды является одним из самых престижных мероприятий в модной индустрии.