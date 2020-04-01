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Многих интересует вопрос: "Как развить силу воли?"

Сначала нужно разобраться, что же из себя представляет эта самая сила воли, и как на нее влияет характер каждого отдельного человека.

Характер – это совокупность психологических качеств человека.

Стойкость, честность, мужество, дисциплинированность – всё это черты характера. Он очень сильно связан с темпераментом человека. Каждому темпераменту свойственны свои черты. Существуют 4 вида темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Они имеют разные характеристики, но некоторые имеют между собой и общее.

Характер человека зависит не только от генетических факторов. Многие черты этого явления вырабатываются человеком во время его взросления и деятельности в течении всей жизни. Совокупность качеств характера либо мешает достижению целей, либо способствует. Задание индивида – развить в себе сильные качества и избавиться от слабых.

Для того, чтобы укрепить свой характер и развить силу воли, необходимо изменить себя. В этом могут помочь установки, которые необходимо ставить перед собой.

Сломай себя. И никто не сможет сломать тебя

Эта фраза очень хорошо характеризует один из способов укрепления воли. Если Вы не хотите что-либо делать, то нужно просто заставить себя. Когда Вы переборете это чувство, вы сможете справляться с другими намного более серьезными трудностями. Ведь самая тяжелая работа – это работа над собой.

Например, если на работе Вам задали переписать документацию, но это нужно сделать за 4 дня, постарайтесь выполнить задачу за два, настройте себя так, чтобы осуществить это. После того, как Вы переборите себя, Вы почувствуете, что можете справиться и с другими более сложными задачи.

Это касается не только того, что нужно сделать, но и того, что нужно прекратить делать. Многие, когда бросают курить, должны перебороть свои желания. Также сладкоежки, которые хотят похудеть, должны отказаться от сладостей. Возможность контролировать собственные слабости характеризует Вас как сильного человека. Ученые утверждают, что если Вы продержитесь 21 день, то это войдёт в привычку, и Вы сможете делать это постоянно. Эта установка показывает насколько у человека развита сила воли.

Меняйте свое мышление и речь

Многое зависит от нашего подсознания. Забудьте о словах «не хочу», «может быть», «не уверен» и т.д. Нужно говорить чётко и не сомневаться в собственных словах и решениях. Вы на подсознательном уровне программируете себя на то, чтобы делать вещи, которые Вы не хотите делать.

Избавьтесь от негативного влияния

Вокруг много пессимистов, которые мешают добиваться своих целей. Они говорят, что у Вас ничего не получится. Вы не сможете. Это сложная задача и тому подобное. Не слушайте никого, только Вы сами знаете, на что способны. И если Вы действительно захотите чего-то – Вы этого добьетесь. Есть много критиков, думающих, что гораздо лучше знают, что и как нужно делать. Желательно избегать таких людей.

Но и забывать о том, что критика – это необходимо, не стоит. Достаточно прислушиваться только к тем, кто этого заслуживает – к людям, имеющим больше опыта в вашем деле. Только тогда критика будет конструктивной и поможет вам сориентироваться в ситуации и увидеть свои ошибки.

Пробуйте ещё раз

Многие останавливаются после первой неудачи. Это говорит о слабой силе воли. Тренируйте и укрепляйте её, делая проваленное задание снова и снова, до тех пор, пока у вас не получится, либо пока вы не используете все доступные ресурсы. Тогда вы точно будете знать, что сделали всё, что могли.

У большинства людей не получается сделать все идеально с первого раза. Младенцы много раз падают, пока учатся ходить, композиторы пишут много неудачной музыки, пока не создадут хит, спортсмены повторяют много упражнений, чтобы успешно выступить на соревнованиях. В итоге сильные люди достигают своих целей. Не сдаться после первой неудачи – важное качество человека.

Будьте самостоятельным

Полагайтесь только на себя. В сложных ситуациях вам могут не помочь. Даже ваши близкие люди не смогут решить все ваши проблемы. Только сильные личности могут решать свои проблемы сами.

Не давайте эмоциям овладеть собой

Аристотель утверждал, что есть 7 основных чувств: ненависть, любовь, страх, желание, печаль, радость и гнев. Каждый человек имеет эти чувства, но нужно с ними справляться, иначе они заполнят наш разум и повлияют на здравый рассудок. Будьте спокойным человеком, лишняя эмоциональность забирает вашу энергию. Только в спокойном состоянии мозг ищет правильные идеи и способы воплотить их в жизнь, чтобы добиться успехов. Сохраняйте позитив и отбрасывайте негатив. Чем меньше Вы будете обращать внимание на плохое, тем радостнее будет ваша жизнь.

Лидер всегда верит в себя

Не давайте никому сломить вашу волю. Только Вы можете верить в свою силу. Одно из важных качеств лидера – непоколебимая вера в себя. Именно она помогает влиять на других людей и вести их к цели.

Будьте лидером в своей жизни.

Мотивируйте себя всем, чем можете. Расскажите людям, что Вы хотите достичь какого-то результата. Они постоянно будут напоминать Вам об этом, и вы не сможете отказаться от этой идеи.

Укрепление характера – это прежде всего работа над собой. Вы должны перебороть себя, чтобы иметь запас силы воли и постоянно её развивать.

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