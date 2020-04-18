Борьба за власть разрушает любовные отношения

17:25

Борьба за власть – самая распространенная игра, в которую играют многие влюбленные

Традиция ставить во главу семейных отношений мужчин тянется из прошлого. Мужчина оказался главным не потому, что он умнее и мудрее женщины, а потому что ранее ценилась физическая сила, рискованность и готовность бросить все ради лучшей жизни.

Мужчина физически более сильный, рискованный и способный на смену обстановки и образа своей жизни в любой момент, в отличие от женщины, которая более слабая, не любит рисковать, пока не продумает пути отхода, бережет тот уклад жизни, в котором живет.

Мужчины ранее считались более трудоспособными и полезными, нежели женщины. Женщин даже лишали право на обучение, не давали работу.

Стоит ли удивляться тому, что женщина просто не могла быть главной, поскольку ее жизнь зависела от мужчины, который зарабатывал и занимался самосовершенствованием? Не может раб управлять своим хозяином.

И в былые времена, когда жизнь зависела от мужчин, именно представители сильного пола были хозяевами своих рабов – женщин.

Насколько это правильно и морально, не будем обсуждать в пределах данной статьи. На человеческом уровне мужчина и женщина равны, просто есть некоторые особенности, которые их различают.

Все остальные отличия придумали сами люди, возвысив мужчин по сравнению с женщинами, поскольку те более сильные, активные, рискованные и т.д.

Времена изменились. Женщина теперь тоже может работать и обеспечивать себя необходимым. Но не изменились нравы, поскольку это зависит не от внешних факторов, а от внутренних убеждений людей.

Женщина стала независимой, способной прожить без мужчины, но вот отголосок прошлого, когда она была в подчинении у своего мужа, дает о себе знать.

На сегодняшний день мужчины продолжают отстаивать свое право за главенство в семье, а женщины его спокойно отдают. Таким образом, в чем же проблема?

А проблема заключается в том, что у женщины появилось право голоса, и если ее мнение не учитывается главой семьи, тогда она пытается свергнуть с престола своего нерадивого и немудрого мужа.

Есть две проблемы, которые поддерживают огонь борьбы за власть внутри семьи:

• Не все мужчины являются успешнее, богаче, умнее, гибче своих женщин.

Все мужчины хотят быть главными в отношениях. Но действительно ли они являются лидерами, за которыми хочется идти? Есть довольно глупые мужчины, есть пьяницы, есть бездельники. И за такими мужчинами идти? Таких мужчин слушаться?

Ничего, кроме ямы нищеты и несчастья, с такими мужчинами женщины не увидят. Чтобы идти за кем-то, человек должен показать, что он достоин этого. А мужчины хотят, чтобы за ними шли женщины просто потому, что они родились мужчинами. Где здесь логика?

• Поскольку женщина стала более свободной и способной саму себя обеспечивать, она хочет, чтобы ее мнение и желания тоже учитывались.

Если женщина помогает мужу на его поле деятельности (многие женщины работают только потому, что мужья мало зарабатывают), то и от мужчины требуется, чтобы все семейные дела и вопросы решались сообща, а не единолично.

И если мужчина забывает о том, что семью он построил не сам, а со своей женщиной, тогда его вторая половинка начинает войну за право обладать такой же властью, как и он.

Почему? Потому что она уже тоже считается полезным членом общества, как и ее мужчина, у нее есть такие же права, как и у него. Тогда почему в семье они не должны быть равными?

На самом деле борьба за власть разрушает любовные отношения. Ни женщина не права в том, что пытается занять место мужа в его главенстве, ни мужчина не прав в том, что не считается с мнением своей жены.

Отношения и семья строятся двумя взрослыми людьми. Соответственно, они несут равную ответственность за все, что происходит между ними. Мужчина и женщина равны между собой в семейных отношениях.

Конечно, у каждого есть свои обязанности и заботы, которые не выполняет второй партнер. Но в общем и целом они равны. Поэтому не власть должна присутствовать в отношениях, а сотрудничество.

Мужчина и женщина должны уважать мнение и желания друг друга, понимать, что если кто-то ушел или отстранился от семьи, значит, это приведет к разрушению. Невозможно построить отношения самому, сохранить брак в одиночку. В этом должны быть заинтересованы оба партнера.

И это возможно лишь в том случае, если мужчина снимет корону со своей головы и начнет прислушиваться к женщине, которая, в свою очередь, не будет стараться надеть корону на себя и начнет уважать своего мужчину.

Любовные отношения и семья – это общее благо двух взрослых людей, которые в равной степени несут ответственность за все, что между ними происходит.

Здесь нет главных и подчиненных, здесь есть только два партнера, которые отвечают за свои обязанности и заботы.

А борьба за власть – это желание подчинить другого, переложив на него все заботы и выполнение обязанностей. И какому живому человеку это может понравиться?

Фото с сайта Pixabay.com