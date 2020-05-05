Советы и секреты успеха на 2020 год для всех знаков зодиака

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Неоднозначный 2020 год преподнес немало сюрпризов знакам зодиака

Наступило время действия, активности и развития во всех сферах. Советы астрологов помогут достичь успеха и осуществить желанные мечты.

Овен

Время для самореализации

• Карьера. Не стоит отлынивать от работы в первой половине года. Уделите больше времени труду, чтобы пожинать плоды изобилия осенью. Проходите курсы по повышению квалификации. Новые знания дадут толчок для дальнейшего роста.

• Финансы. Счастливый год в плане заработка. Деньги будут приходить легко, но не стоит пускаться во все тяжкие и покупать все подряд. Будьте экономны и расчетливы.

• Здоровье. Займитесь укреплением иммунитета. В этом году вы особенно подвержены простудным заболеваниям. В холодное время года занимайтесь активными видами спорта (коньки, лыжи). В теплое – плавание и танцы.

Телец

2020 – ваш звездный час

• Карьера. Успех настигнет вас с начала года. Проявляйте больше настойчивости. Будьте спокойны и сохраняйте самообладание. Это поможет значительно продвинуться по карьерной лестнице.

• Финансы. Первая половина не порадует денежными изменениями. Фортуна посетит вас в начале лета. Звезды подарят неплохую прибыль. Можно планировать ремонт, решать дела с недвижимостью, заниматься общественной деятельностью.

• Здоровье. Под угрозой окажется нервная система. Старайтесь не переживать и гнать прочь негативные эмоции. Во второй половине года возможно появление сердечно-сосудистых заболеваний. Звезды советуют проводить больше времени на свежем воздухе и не забывать про отдых.

Близнецы

Время снимать маски

• Карьера. Удачный и перспективный период. Успех неизбежен. Открываются новые горизонты. Пришла пора действовать. Проявляйте активность и не отлынивайте от работы. Звезды советуют не бросать задуманное на полпути и не перекладывать ответственность на других.

• Финансы. Ситуация стабильна. Можно заняться обновлением гардероба, сменить имидж. Значительно возрастут доходы, но появляется риск потерять все из-за необдуманных трат. Умерьте желания и контролируйте расходы.

• Здоровье. Вы склонны к резким перепадам настроения. Любите играть роль на публике и часто разыгрываете театральные сцены в жизни. Притворство и лицедейство не нравятся хозяйке года. Ее негатив отразится на состоянии здоровья. Под угрозой окажется печень. Постарайтесь отказаться от алкоголя и вредной пищи. Полезно заниматься ходьбой и утренней зарядкой.

Рак

Полоса удачи и везения

• Карьера. Самый удачный год на ближайшее десятилетие. Вы ощущаете подъем душевных сил и готовы свернуть горы. Направьте энергию в рабочее русло. Успех не заставит себя долго ждать. Уже в середине года вы станете считать себя самым счастливым человеком.

• Финансы. Благоприятный период. Заработок растет и греет душу. Звезды рекомендуют отказаться от крупных трат. Самое выгодное вложение средств в этом году – создание финансовой подушки на будущее. Слушайте внутренний голос. Вы очень чувствительны к выгоде и хорошо воспринимаете энергию денег. Не упустите шанс!

• Здоровье. Самочувствие будет зависеть от вас. Самокопание, неуверенность в себе, негативные мысли приводят к психологическим нагрузкам и понижают иммунитет. Снять напряжение помогут водные процедуры. Рекомендуется принимать прохладный душ не менее 1 раза в день.

Лев

Год бесконечного труда и работы

• Карьера. Непростой период. Приготовьтесь отказаться от отдыха и расслабления. Вас буквально поглотят рабочие проблемы и вопросы. Вы прилагаете немало усилий и стараний для их решения, но они не принесут желаемого результата. Чтобы добиться повышения, покажите «зубы». Смело заявляйте о своих требованиях и ставьте ультиматум. Ваша категоричность станет толчком для перехода на новый уровень.

• Финансы. Не самая благоприятная ситуация. Не стоит ожидать крупной прибыли. Чтобы не оказаться на мели, откажитесь от развлечений и необдуманных трат.

• Здоровье. Вы тратите много энергии на работе. Это негативно отразится на здоровье. Особенно уязвимы печень и желудочно-кишечный тракт. Не забывайте про отдых и проводите выходные на природе.

Дева

Время переоценки ценностей и отказа от иллюзий

• Карьера. Вы не умеете грамотно распоряжаться временем. Склонность к планированию сыграет злую шутку. Вы не заметите важный для карьерного роста момент. Чтобы добиться успеха, меньше витайте в облаках. Не стоит мечтать и строить фантазии. Надежды не оправдаются, а время для рывка вперед будет упущено. Возьмите себя в руки и начните трезво смотреть на вещи.

• Финансы. Материальное положение станет поводом для радости. Появится несколько новых источников дохода. Чтобы улучшить финансовое состояние, прислушайтесь ко внутреннему голосу.

• Здоровье. Постоянный аврал на работе негативно скажется на самочувствии. Не забывайте заботиться о здоровье. Обязателен крепкий полноценный сон.

Весы

Год вспышек полезных идей и задумок

• Карьера. Вас ожидают приятные предложения. Не бойтесь открыто говорить о своих планах. Можно реализовывать проекты и воплощать в жизнь новые идеи. Стоит воздержаться от глобальных изменений на работе. В трудных ситуациях советуйтесь с близкими. Не забывайте про осторожность и не стремитесь осуществлять задуманное без предварительной оценки.

• Финансы. Чтобы денежная ситуация порадовала, не стоит отлынивать от работы. Хороший и честный труд принесет приятное вознаграждение. Не зацикливайтесь на решении задач в одиночку. Неоценимую помощь окажут близкие. Не рекомендуется менять источник дохода.

• Здоровье. Год принесет много стрессов и напряженных моментов. Звезды рекомендуют посвятить свободные минуты прогулкам, работе на огороде. Можно ходить н рыбалку и собирать грибы.

Скорпион

Семейные ценности – во главе всего

• Карьера. Год станет тяжелым для вас. Приготовьтесь к испытаниям. Вы привыкли все время посвящать труду и саморазвитию. В 2020 году придется пересмотреть приоритеты. На первый план выходят семейные проблемы. Постоянные выяснения отношений с близкими, ссоры, недопонимания и конфликты с родными негативно отразятся на карьере.

• Финансы. Непростой период. Возможны крупные проблемы и денежные потери. Расходы будут значительно превышать доходы. Чтобы не остаться в нищете, учитесь структурировать и систематизировать финансовые потоки.

• Здоровье. Вы привыкли ни в чем себе не отказывать. Это приведет к проблемам с печенью и поджелудочной железой. Соблюдайте диету. Для снятия негатива и напряжения используйте аромасвечи. Они «выжигают» темную энергетику.

Стрелец

Год колебаний и противоречий

• Карьера. В первой половине года возможны напряженные моменты на работе. Недопонимания с начальством, интриги в коллективе принесут проблемы. Чтобы не усугублять ситуацию, не занимайтесь самокопанием и не вините во всем себя. Сохраняйте ясность мысли и хладнокровно решайте проблемы. Вторая половина года пройдет более благополучно. Ситуация стабилизируется.

• Финансы. Не ждите неба в алмазах и неожиданного богатства. Возможна острая нехватка денег. Негативная ситуация приведет к конфликтам в семье. Звезды советуют учиться грамотно распределять средства и отказаться от бесполезных трат.

• Здоровье. Учитесь расслабляться и находить позитив в обычных вещах. Возможно обжорство, поэтому старайтесь следить за рационом. Займитесь укреплением нервной системы. Полезен отдых в горах, на море, в лесу.

Козерог

Год веселья и радости

• Карьера. Первое полугодие подарит напряженные моменты. Возможны проблемы и неожиданные трудности. Чтобы их избежать, учитесь быть более открытым человеком. Не занимайтесь самопоеданием и не стесняйтесь попросить помощи коллег. Ситуация стабилизируется в конце весны. Фортуна приготовила немало приятных сюрпризов. Возможен бурный карьерный рост. Не исключено потепление в отношениях с начальством.

• Финансы. Учитесь контролировать эмоции и не выплескивать злость на обидчиков. Негативная энергия губительна для денежной фортуны. Звезды советуют проявить аккуратность и умеренность в тратах – возможны долги.

• Здоровье. Перенапряжение нервной системы. Старайтесь прислушиваться к своему телу. Займитесь укреплением иммунитета, но не проявляйте излишний фанатизм.

Водолей

Путеводная звезда удачи

• Карьера. Присущая вам легкость принесет пользу в 2020 году. Вы без труда справитесь со сложными задачами и не будете обращать внимание на трудности. Повышение работоспособности, усердие и ответственность помогут продвинуться по карьерной лестнице. Летом лучше сделать паузу и снизить рабочий темп. Возможны серьезные проблемы и конфликты. Звезды рекомендуют взять отпуск или поменять сферу деятельности.

• Финансы. Проявляйте терпение и умеренность. Денежная фортуна будет баловать весь год. Это не значит, что можно пускаться во все тяжкие и не ограничивать себя в тратах. Следите за расходами.

• Здоровье. Чтобы сохранить бодрость тела и духа, старайтесь больше двигаться. Не сидите на одном месте. Больше бывайте на свежем воздухе. Полезны велопрогулки, занятия в тренажерном зале.

Рыбы

Гармония и умиротворение

• Карьера. Спокойный год, без резких потрясений и перепадов. Чтобы добиться повышения, проявляйте больше самостоятельности. Смело предлагайте креативные идеи. Не отказывайтесь от помощи со стороны. Можно идти на риск и воплощать в жизнь самые смелые фантазии.

• Финансы. Первая половина года не порадует крупными заработками. Звездный час наступит с приходом лета. Не исключено повышение зарплаты. Фортуна порадует приятными сюрпризами в виде премии и денежных подарков.

• Здоровье. Учитесь отдыхать и контролировать эмоции. Старайтесь сохранять внутреннее спокойствие и гармонию в любой ситуации. Черпайте энергию и вдохновение на природе.

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