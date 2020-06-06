Дети из гомосексуальных пар на 20% чаще относят себя к лицам нетрадиционной ориентации

14:35

Социолог Марк Регнерус из Остинского отделения Техасского университета США провел научное исследование, посвященное трудностям социальной адаптации детей, воспитанных в гомосексуальных семьях

Фото с сайта Pixabay.com

В преддверии голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, среди которых будет рассмотрена и поправка, посвященная закреплению брака как союза мужчины и женщины, публикация ученого приобретает особую актуальность.

На днях Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало серию видеоскетчей, разъясняющих важность внесения тех или иных изменений в Основной закон страны. Первого июня был опубликован ролик, по сюжету которого двое гомосексуалистов забирают мальчика из детского дома.

Авторы видеозатронули вопрос законодательного закрепления брака как союза мужчины и женщины в 72 статье Конституции. Общественная реакция не заставила себя ждать. Представители ЛГБТ-сообщества и либералы раскритиковали создателей ролика, осудив за «гомофобию».

При этом все они проигнорировали тот факт, что на первом месте должны стоять не права сексуальных меньшинств, а право ребенка воспитываться в семье, где есть мама и папа. Лейтмотив видео – это будущее детей, их социальная адаптация и полноценная жизнь в обществе.

Тема «радужной семьи» уже стала предметом научных изысканий и общественных дискуссий в различных странах. Последние тридцать лет ученые изучают влияние гомосексуальных родителей на детей, но не могут прийти к однозначному выводу.

Одна из причин – политическая составляющая. В западных странах пропагандируются нетрадиционные отношения и толерантность, поэтому ряд исследований носит ангажированный характер. Несмотря на это, ученые, ставящие во главу угла истину, непредвзято отражают все проблемы воспитания детей в однополых семьях.

Профессор социологии Техасского университета Марк Регнерус в 2012 году опубликовал в научном журнале «SocialScienceResearch результат своего двухлетнего труда. В рамках научного проекта «Новые структуры семьи» (NFSS) он провел исследование на тему «Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения».

В основу исследования легли данные опроса 3000 американцев в возрасте от 18 до 39 лет, воспитанных в нетрадиционных семьях. Ученый установил, что их психика имеет схожие дефекты: сложность адаптации в социуме, проблемы с самоидентификацией и способностью себя обеспечивать. Также были обнаружены проблемы и с сексуальной ориентацией.

Ученый выяснил, что суицидальные наклонности проявились у 12% воспитанников лесбийских пар и 24% детей из гомосексуальных семей. Для сравнения: в традиционных полных или неполных семьях данный показатель составляет 5%. Относительно уровня безработицы цифры тоже серьезно варьируются: 28% и 20% у детей, воспитанных соответственно в лесбийских и гомосексуальных парах, и от 8 до 13% - в обычных семьях.

Еще один аспект исследования – сексуальное насилие в семье. От него пострадали 23% воспитанников лесбийских пар и 10% детей из гей-семей. В традиционных семьях данный показатель равен 2%.

Дети, выросшие в нетрадиционных семьях, также оказались более предрасположены к беспорядочному образу жизни – 40% воспитанников лесби-семей и 25% выросших детей из гей-семей признались, что во взрослом возрасте изменяли своим партнерам. В традиционных семьях данный показатель составляет 13%.

О проблеме сексуальной самоидентификации тоже не стоит забывать. Воспитанники однополых пар считают себя гетеросексуалами лишь в 61% (воспитанники лесбиянок) и 71% (воспитанники геев) случаях. Что касается детей из традиционных семей, то данный показатель составляет 90% и выше.

Стоит отметить, что исследование Регнеруса жестко раскритиковали. Научно-исследовательскому отделу университета пришлось проверить работу и результаты проверки оказались совсем не теми, на которые рассчитывало ЛГБТ-сообщество. Выяснилось, что ученый выбрал верную методологию, работа выполнена качественно, а ее результаты соответствуют академическим стандартам. Этим его работа важна и сейчас. Россиянам надо сделать правильный выбор в ходе голосования по конституционным поправкам. Проблемы, которые вскрыл социолог, нельзя игнорировать.