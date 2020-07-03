Как справиться с эмоциональной перегрузкой во время изоляции

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Эмоциональная перегрузка во время блокировки - это психологическая реальность, которую испытывают многие люди

Мы можем понимать это как насыщение чувств, мыслей и ощущений, которые приводят к умственному и физическому истощению. Это огромный опыт, который может усиливаться день ото дня, если вы не предпримете адекватных мер по преодолению трудностей.

Карл Юнг говорил, что человеческий разум колеблется не между правильным и неправильным, а между разумом и бессмыслицей. Это верно, особенно во времена трудностей, кризисов и неопределенности, таких как нынешняя пандемия.

В эти моменты совершенно нормально, что ваши мысли наполняются страхом. Этот страх понятен, но часто омрачает реальность и заставляет вас терять надежду.

Если мы добавим к этому постоянный поток информации, цифр и неопределенности ближайшего будущего, у вас будет питательная среда, где ваши уровни беспокойства начнут бесконтрольно расти и контролировать вашу жизнь.

Чувствовать эту хаотическую дымку эмоций, которые разрушают ваш день, почти ожидаемо, но вы должны постараться как можно больше контролировать их.

Симптомы эмоциональной перегрузки во время блокировки



Эмоциональная перегрузка во время блокировки может иметь два источника. Первое и наиболее серьезное может возникнуть в результате травмирующего опыта, такого как потеря члена семьи из-за коронавируса. Сочетание эмоций, страданий и очевидной трудности скорби в нынешних обстоятельствах усиливает эту психологическую реальность.

Это насыщение эмоций довольно распространено среди медицинских работников. Они живут на переднем крае последствий этой пандемии. Поэтому, в дополнение к явному риску эмоциональной перегрузки, они часто страдают от усталости из-за сострадания.

Аналогичным образом, эмоциональная перегрузка во время блокировки может возникнуть в результате постоянного накопления более мелких факторов. Ежедневный стресс, накапливающиеся беспокойства и дни, которые всегда кажутся одинаковыми, заставляют нас упасть в эту пропасть. Давайте посмотрим, каковы симптомы.

Как узнать, страдаю ли я от эмоциональной перегрузки?

• Вы непропорционально реагируете на обычные ситуации. Например, некоторые люди, которые приходят домой из магазина и не могут найти свои ключи, испытывают чувство паники.

• Сложность концентрации и выполнения простых задач также распространены.

• Вам трудно вести нормальный разговор с семьей или друзьями. Как будто другие находятся на другой волне, и вы чувствуете, что вас неправильно поняли и даже разозлили.

• Эмоции всегда близки к поверхности. Вам хочется плакать, злиться, а апатия всегда присутствует и никогда не позволяет вам наслаждаться чем-либо.

• Одним из последствий этой эмоциональной перегрузки является физическая усталость. Истощение настолько сильное, что иногда вы даже задаетесь вопросом, возможно, вы поймали COVID-19.

Как я могу справиться с последствиями эмоциональной перегрузки в текущей ситуации?



Эмоциональная перегрузка во время пандемии предупреждает вас о чем-то совершенно очевидном: ваши эмоции пытаются заговорить с вами и нуждаются в вашем внимании. Поэтому цель не состоит в том, чтобы погасить этот эмоциональный туман с помощью отрицания или логического подхода, когда вы говорите: «Я должен сосредоточиться и контролировать себя, иначе я сойду с ума».

Сейчас не время быть жестким с самим собой. Эмоции помогают вам понять опыт. Вы унаследовали их в своих генах, и вы должны принять и интегрировать их в свою жизнь. Это единственный способ успешно пережить эти трудные дни.

Принятие и пространство для каждой эмоции, которую вы чувствуете

Не сдавайтесь, не наказывайте себя и не обращайте внимание на этот эмоциональный туман. Визуализируйте это как клубок шерсти с несколькими переплетенными цветными нитями. Что вам нужно сделать, это отделить их одну за другой, идентифицируя каждую по мере продвижения. Спросите себя, что вы чувствуете. Это грусть, мука, страх, разочарование или ностальгия?

Опишите и создайте пространство для каждого чувства. Прими себя таким, какой вы есть, несмотря на эти эмоции. Не критикуйте себя за то, как вы себя чувствуете. Эти эмоции хотят, чтобы вы нашли время, чтобы рассмотреть их и сделать это с состраданием.

Осознайте свои эмоциональные рассуждения

Одна из причин, по которой эта эмоциональная перегрузка возникает во время пандемии, заключается в эмоциональных рассуждениях, которые вы делаете со всем, что слышите, думаете или видите.

Вот только два примера этого:

• Если, когда вы читаете обо всех инфекциях и гибели людей, вы говорите себе, что все ухудшается, что нет выхода, и что боль и страдание будут становиться все хуже и хуже, вы обрабатываете все через самые негативные эмоции. Это то, что вы должны контролировать.

• И, во-вторых, если вы будете повторять такие фразы, как «Я больше не могу терпеть это беспокойство», тогда вы укрепите эмоциональную сторону своего мозга - миндалины - и будете ожидать только худшего.

Вы должны уменьшить силы своего эмоционального фильтра. Представьте себя в дверях своих мыслей и действуйте как охранник. Не пропускайте мысли, идеи или утверждения, которые ухудшают ваше восприятие всей ситуации и самого себя.

Время отключаться, время для спокойствия



Мы знаем, что многие из нас могут испытывать эмоциональную перегрузку во время пандемии. Вот почему никогда не бывает больно принимать во внимание несколько простых советов по выживанию.

• Отрегулируйте свое воздействие на информацию.

• Ведите дневник своих эмоций и мыслей - журнал, где вы можете вступить в контакт со своим миром.

• Позвольте себе мирные моменты, когда вы можете быть спокойными и погрузиться в приятные занятия. Мероприятия, способствующие отдыху и потоку положительных эмоций.

• Поговорите с людьми, которые знают, как вас слушать.

• Думайте о своем уме как о комнате. Это должно быть заказано, и свет должен войти в каждый угол. Вы не должны допускать никакой тьмы там, где эмоции могут быть заблокированы или проигнорированы.

Таким образом, в сложных ситуациях никогда не следует ожидать худшего и пытаться подготовиться к нему. Эта формула не работает и только увеличивает беспокойство и эмоциональную перегрузку.

В этих обстоятельствах только один ингредиент должен всегда питать ваши мысли, и это надежда. Мы желаем вам всего наилучшего, когда вы воплотите эти предложения в жизнь!

Фото с сайта Pixabay.com

