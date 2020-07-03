Секреты воспитания детей с небольшой разницей в возрасте: культивация дружбы длиною в жизнь
Считается, что тогда, повзрослев, ребята продолжат поддерживать друг друга, станут лучшими друзьями. Словесное описание стратегии воспитания в таких семьях выглядит достаточно простым, однако реализация процесса сплочения младших домочадцев требует от взрослых немало терпения, хитрости и мудрости.
Разница в возрасте между детьми и её влияние на развитие их психики
Фундаментальные труды по психологии давно доказали, что очередность, с которой близковозрастные малыши появляются на свет, является определяющим фактором при формировании таких важных личностных характеристик:
- жизненной позиции,
- отношения к родственникам и друзьям;
- эмоциональных и деловых качеств.
Так, старший ребенок подсознательно заботится о младших, чувствует ответственность за них, защищает в случае появления опасности. Средний и младший член семьи берут пример со старших братьев и сестер, доверяют им, подчиняются.
Величина же возрастной разницы между детьми определяет вероятность гармонизации и характер их взаимоотношений на протяжении процесса взросления.Слишком большая или маленькая разница между братьями и сестрами может стать очень весомым фактором для становления характера каждого из них. Так, процесс развития детей-погодок, особенно однополых, очень похож на воспитание близнецов. Если же дети родились в семье с интервалом в 10 лет и более, то на протяжении взросления они будут чувствовать себя единственными.
Воспитание привязанности между погодками
Малыши-погодки в раннем детстве требуют от родителей особенно пристального внимания, ведь в процессе оттачивания незрелых форм поведения они могут нечаянно навредить друг другу. Реакция взрослых на подобные акты детской агрессии должна быть спокойной, но адекватной и грамотной. Один малыш может толкнуть, ущипнуть, укусить, ударить другого. Все эти действия — проявления конкуренции и ревности.
Задача родителей — своевременно предупредить, предугадать подобные конфликты.После того, как младший ребенок достигает годовалого возраста, он начинает проявлять повышенную активность, поэтому риск возникновения конфликтов со старшим братом/сестрой многократно возрастает. Во избежание детских ссор родителям следует:
- в раннем детстве погодок организовывать совместные игры между ними: перебрасывание друг другу мяча, катание машинки, догонялки, прятки;
- с момента повышения уровня развития речи детей привить им навыки словесной формы выражения своих пожеланий в отношениях с братом/ сестрой, указывать на то, что, толчок, укус или удар выступают непонятным сигналом в ходе общения, поэтому в процессе построения диалога или взаимодействия нужно пользоваться словами;
- в дошкольном возрасте выделить каждому ребёнку отдельную игровую зону, где будут храниться его личные игрушки (общие тоже должны быть);
- когда старший пополняет ряды первоклассников, нивелировать временное одиночество и зависть младшего ребенка, аргументируя скорым наступлением равенства их статуса;
- на протяжении школьных лет погодок не сравнивать их способности и успеваемость;
- с наступлением подросткового и взрослого периода уважать право каждого ребенка на приобретение собственной идентичности.
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Могут ли дружить братья и сестры с разницей в возрасте 2,5—5 лет? Азы грамотного поведения родителей, желающих подружить детей с такой разницей в возрасте, заключаются в следующем:
- с появлением младшего ребенка успокоить старшего тем, что это событие не повлияет на устройство его жизни и не уменьшит количество родительской любви, которое предназначено лично ему; этому способствует создание привилегий для первенца, достаточное внимания его успехам;
- после того, как младший начинает требовать проявлений более взрослого внимания, минимизировать переживания старшего ввиду новой вспышки ревности, помочь ему справедливо поделиться с братом/ сестрой частью родительского внимания;
- для организации совместного досуга предлагать детям игры, сценарий который предполагает исполнение младшим ребенком ведомой роли;
- не принуждать детей к совместной игре, если кто-то из них хочет провести это время за другим занятием;
- начиная со школьного возраста, уважать право каждого ребёнка на индивидуальность;
- не сравнивать способности и достижения, демонстрируемые детьми;
- ежедневно выделять интервал времени для индивидуального общения с каждым ребенком;
- периодически разъединять детей, предоставляя им возможность отдохнуть друг от друга.
Большинство братьев и сестер с незначительной разницей в возрасте, успешно преодолев рубеж подросткового периода, начинают по-настоящему ценить то, что помимо родителей у них есть ещё одна родная душа, которая поддержит в трудную минуту, будет понимать с полуслова и никогда не предаст.
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