Секреты воспитания детей с небольшой разницей в возрасте: культивация дружбы длиною в жизнь

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Родители, воспитывающие близковозрастных детей (интервал между моментом рождения которых менее 3,5 лет), стараются не допускать ссор между малышами

Считается, что тогда, повзрослев, ребята продолжат поддерживать друг друга, станут лучшими друзьями. Словесное описание стратегии воспитания в таких семьях выглядит достаточно простым, однако реализация процесса сплочения младших домочадцев требует от взрослых немало терпения, хитрости и мудрости.

Разница в возрасте между детьми и её влияние на развитие их психики



Фундаментальные труды по психологии давно доказали, что очередность, с которой близковозрастные малыши появляются на свет, является определяющим фактором при формировании таких важных личностных характеристик:

жизненной позиции,

отношения к родственникам и друзьям;

эмоциональных и деловых качеств.

Так, старший ребенок подсознательно заботится о младших, чувствует ответственность за них, защищает в случае появления опасности. Средний и младший член семьи берут пример со старших братьев и сестер, доверяют им, подчиняются.

Величина же возрастной разницы между детьми определяет вероятность гармонизации и характер их взаимоотношений на протяжении процесса взросления.Слишком большая или маленькая разница между братьями и сестрами может стать очень весомым фактором для становления характера каждого из них. Так, процесс развития детей-погодок, особенно однополых, очень похож на воспитание близнецов. Если же дети родились в семье с интервалом в 10 лет и более, то на протяжении взросления они будут чувствовать себя единственными.

Воспитание привязанности между погодками



Малыши-погодки в раннем детстве требуют от родителей особенно пристального внимания, ведь в процессе оттачивания незрелых форм поведения они могут нечаянно навредить друг другу. Реакция взрослых на подобные акты детской агрессии должна быть спокойной, но адекватной и грамотной. Один малыш может толкнуть, ущипнуть, укусить, ударить другого. Все эти действия — проявления конкуренции и ревности.

Задача родителей — своевременно предупредить, предугадать подобные конфликты.После того, как младший ребенок достигает годовалого возраста, он начинает проявлять повышенную активность, поэтому риск возникновения конфликтов со старшим братом/сестрой многократно возрастает. Во избежание детских ссор родителям следует:

в раннем детстве погодок организовывать совместные игры между ними: перебрасывание друг другу мяча, катание машинки, догонялки, прятки;

с момента повышения уровня развития речи детей привить им навыки словесной формы выражения своих пожеланий в отношениях с братом/ сестрой, указывать на то, что, толчок, укус или удар выступают непонятным сигналом в ходе общения, поэтому в процессе построения диалога или взаимодействия нужно пользоваться словами;

в дошкольном возрасте выделить каждому ребёнку отдельную игровую зону, где будут храниться его личные игрушки (общие тоже должны быть);

когда старший пополняет ряды первоклассников, нивелировать временное одиночество и зависть младшего ребенка, аргументируя скорым наступлением равенства их статуса;

на протяжении школьных лет погодок не сравнивать их способности и успеваемость;

с наступлением подросткового и взрослого периода уважать право каждого ребенка на приобретение собственной идентичности.



Могут ли дружить братья и сестры с разницей в возрасте 2,5—5 лет? Азы грамотного поведения родителей, желающих подружить детей с такой разницей в возрасте, заключаются в следующем:

с появлением младшего ребенка успокоить старшего тем, что это событие не повлияет на устройство его жизни и не уменьшит количество родительской любви, которое предназначено лично ему; этому способствует создание привилегий для первенца, достаточное внимания его успехам;

после того, как младший начинает требовать проявлений более взрослого внимания, минимизировать переживания старшего ввиду новой вспышки ревности, помочь ему справедливо поделиться с братом/ сестрой частью родительского внимания;

для организации совместного досуга предлагать детям игры, сценарий который предполагает исполнение младшим ребенком ведомой роли;

не принуждать детей к совместной игре, если кто-то из них хочет провести это время за другим занятием;

начиная со школьного возраста, уважать право каждого ребёнка на индивидуальность;

не сравнивать способности и достижения, демонстрируемые детьми;

ежедневно выделять интервал времени для индивидуального общения с каждым ребенком;

периодически разъединять детей, предоставляя им возможность отдохнуть друг от друга.

Большинство братьев и сестер с незначительной разницей в возрасте, успешно преодолев рубеж подросткового периода, начинают по-настоящему ценить то, что помимо родителей у них есть ещё одна родная душа, которая поддержит в трудную минуту, будет понимать с полуслова и никогда не предаст.

Фото с сайта Pixabay.com

