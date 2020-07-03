Красота и здоровье волос в домашних условиях

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Густые, блестящие, здоровые волосы – одно из главных украшений каждой женщины

И очень обидно бывает, если они начинают выпадать, тускнеть, ломаться… Происходить это может по разным причинам – неправильный уход, использование некачественной косметики для волос, воздействие холода или жары, стрессы, плохое питание – всего не перечислить. При этом может помочь домашний уход за волосами. В старину женщины не имели современной косметики, использовали исключительно натуральные средства, и это делало их волосы густыми, пышными и красивыми. Рецепты народной косметики хранились, передавались из поколения в поколение.

Современные женщины редко используют природные средства, хотя уход за волосами дома с их применением во многих случаях может дать положительный результат.

Необходимое условие красоты волос – правильное их мытье. Сначала надо их аккуратно расчесать. Вспенить шампунь и нанести его на голову. Мыть надо аккуратно, мягко, чтобы не повредить. Потом волосы высушить и расчесать, лучше деревянной расческой.

Нормальные волосы следует мыть в среднем раз в неделю. Сухие – один раз в 10 дней с применением мягких шампуней, а еще лучше использовать яичный желток, кефир, простоквашу. Жирные волосы рекомендуется мыть раз в 4-5 дней не горячей водой. Вымытые волосы ополаскивают отварами трав – ромашки, подорожника, календулы, мяты, корой дуба. Очень эффективен для укрепления волос настой корней лопуха. 10-20 грамм сухих корней залить стаканом горячей воды, настоять около 20 минут, ополоснуть волосы. Помогает также при перхоти, жирной себорее.

Если сделать настой из равных частей крапивы, корня лопуха и ромашки и ополаскивать волосы в течение двух-трех недель, это тоже поможет устранить перхоть.

Вообще после окраски, завивки и других процедур, вредящих волосам, рекомендуется применять маски, бальзамы, масла. Уход с помощью маски предполагает нанесение средства на голову, втирание его в корни и волосы. После этого голову надо утеплить. Желательно надеть полиэтиленовую шапочку, а сверху теплое полотенце.

Из свежих корней лопуха можно приготовить репейное масло для придания блеска и силы сухим волосам, устранения перхоти. Одну часть измельченных свежих корней лопуха прокипятить 10-15 минут с тремя частями растительного масла, остудить. Репейное масло также продается готовым в аптеках или магазинах.

Для сухих волос также полезна маска из смеси тертого лука, растительного масла, желтка одного яйца и меда в равных пропорциях. Смазать голову этой смесью, через час-полтора смыть.

В борьбе с сухостью волос прекрасно поможет средство на основе хрена. Для этого корень хрена нужно натереть и добавить к нему по одной ложке сметаны и водки. Этой смесью смазать волосы, после чего удалить водой с шампунем.

Сухие волосы специалисты не рекомендуют окрашивать, подвергать химической или термической завивке, а также по возможности ограничить применение фена, плойки.

Для жирных волос эффективна смесь из двух желтков и двух ложек меда. Нанести маску на волосы. Лучше ее оставить на ночь.

В борьбе с жирностью волос поможет кефир или простокваша. Ими надо смазать голову, через некоторое время смыть.

Овощная маска для жирных волос: смешать сок белокочанной капусты и огурца в равных частях, втереть в волосы. Через два часа смыть. Применять ее следует два раза в неделю до улучшения состояния волос.

Используется для жирных волос и обыкновенный тыквенный сок, которым надо смазать голову и волосы.

Для жирных волос также вредно применение плойки, фена с горячей сушкой. А вот окрашивание жирным волосам частично даже полезно, так как слегка подсушивает волосы.

Считается, что нормальным волосам не нужен особый уход. Но недостаток внимания к нормальным волосам может привести к тому, что они станут сухими и безжизненными. Или, наоборот, повиснут жирными прядями. Поэтому их тоже стоит побаловать масками и бальзамами, чтобы они не потеряли своей красоты.

Нормальные волосы, как и все другие, нуждаются в увлажнении. Можно использовать специальные бальзамы или кондиционеры. А можно приготовить дома ополаскиватели на основе лекарственных трав. Для этой цели подойдут ромашка, лопух и крапива. Сделать настой нетрудно – просто несколько ложек сухой травы залить стаканом горячей воды и через несколько минут настой готов. Сок лимона, добавленный в воду для полоскания, тоже добавит волосам блеска и мягкости.

Маска для нормальных волос: смешать мякоть любых фруктов с желтком одного куриного яйца. Держать смесь на волосах около получаса.

Питательная и освежающая маска: растереть три столовых ложки очищенного огурца с 50 граммами меда и развести стаканом теплой воды. Смазать этой смесью волосы по всей длине и через полчаса помыть шампунем.

Немаловажное значение в состоянии волос имеет правильное, сбалансированное питание. Для того чтобы волосы были здоровыми и красивыми, необходимы витамины A, E, C. Огромное количество витаминов, нужных волосам, содержится в свежих ягодах, фруктах и овощах.

Если за волосами правильно и регулярно ухаживать, можно сохранить их привлекательность на долгие годы.

Фото с сайта Pixabay.com

