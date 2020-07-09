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В России зафиксирован всплеск продаж свабедных нарядов

13:32 9.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В России зафиксирован рост продаж свадебных платьев после снятия режима самоизоляции, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Сотрудники компании изучили частоту покупок свадебных платьев, букетов и обручальных колец в июне, сравнив их с аналогичными продажами за май 2020 года, а также за май и июнь 2019 года. 

Средний чек при покупке свадебного платья в июне текущего года составил 24 650 рублей, что на 15% больше годового выражения и на 5% больше месячного.

При этом по сравнению с 2019 годом, частота покупок свадебных нарядов снизилась на 37%. Вместе с тем аналитики зафиксировали резкий скачок продаж по сравнению с майскими показателями. Это свидетельствует о том, что после снятия режима самоизоляции россиянки "бросились" выходить замуж, увеличив тем самым спрос на свадебные наряды на 234%.

Средний чек на свадебный букет оказался выше показателя 2019 года на 9%, а майского - на 12%, составив 1762 рубля. Число покупок по сравнению с маем увеличилось более чем вчетверо. 

На покупку обручальных колец в июне молодожены потратили в среднем 6609 рублей, что на 4% выше, чем в 2019 году. Количество же покупок после снятия режима самоизоляции увеличилось на 10%.

Темы: Одежда и формирование внешнего образа человека
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