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Неодимовые магниты: применение в быту и особенности

14:54 20.07.2020

Магнитная продукция в современном обществе используется очень часто: как в быту, так и в промышленных масштабах 

Однако немногие знают, что существуют разные виды магнитов. И один из них - неодимовый. Познакомиться с ассортиментом этого товара можете на https://rosmagnit.ru/neodimovie-magniti. А пока стоит узнать за его особенности.

Отличительные черты

Из всех других видов неодимовые сегодня считаются самыми сильными. Изготавливаются они посредством сплавов, в состав которых входят материал неодим (он же Nd), железо и бор. Если говорить о характеристиках, то тут наблюдается высокий показатель остаточной магнитной индукции и устойчивость к процессу размагничивания.

Благодаря таким характеристикам данные магниты применяются тогда, когда нужно использовать сильное магнитное поле. Однако есть и минус - достаточно высокая стоимость, особенно если сравнивать с магнитами других видов. При этом каждый год она только увеличивается за счет того, что растет потребность в использовании именно неодимовых магнитов.

Где могут использоваться?

Применение этого материала может быть очень разнообразным. Если рассматривать бытовые моменты, то выделить можно такие области:

  • Эти магниты обладают высоким уровнем сцепления, поэтому пригодятся в вопросе поиска и сбора мелких деталей. Например, они помогут в том случае, когда рассыпались шурупы, болты, гайки или другие аналогичные составляющие. Вручную собирать это было неудобно и долго, а с помощью неодимового магнита процесс упрощен до максимума.
  • Использовать в саду или дворе. Тут область применения очень широка. Так магнит поможет найти какую-либо запчасть или инструмент в высокой траве, с его помощью можно закреплять разные конструкции, намагничивать отвертки и так далее.
  • С их помощью можно на примере показать ребенку некоторые физические законы и познакомить с их основами. В итоге такое времяпровождение будет не только полезным, но и интересным.

Конечно, в бытовых вопросах неодимовые магниты применяются достаточно часто. Однако куда больше область использования в промышленных масштабах. Так, например, их задействуют в отношении производства радиотехники, измерительных приборов, бытовой техники, медицинского оборудования, мобильных телефонов и много, много другого. Другими словами, недооценивать неодимовые магниты просто нельзя. Они во многом облегчают жизнь современному человеку.

Темы: Стиль
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