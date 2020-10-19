Москвичи смогут пожениться в новогодние праздники в четырех ЗАГСах

Любители привязывать события к определенным датам, могут официально оформить свои отношения во время новогодних праздников.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в новогодние праздники в столице можно будет пожениться в четырех отделах ЗАГС. Подать заявление на регистрацию брака можно уже сейчас онлайн через единый портал госуслуг. 

«Многие молодожены предпочитают жениться в сказочной атмосфере новогодних каникул. Для молодых в новогодние праздники будут открыты четыре отдела ЗАГС. В Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 1 можно подать заявление на 7 января, во Дворец бракосочетания № 3 и Дворец бракосочетания № 5 — на 8 января», — рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

Кроме того, с 4 по 7 января будут открыты дежурные отделы ЗАГС для регистрации рождения и смерти в рамках особой компетенции. 8 января у столичных отделов ЗАГС выходной день, за исключением дворцов бракосочетания № 3 и 5.

Отмечается, что в 2019 году в преддверии Нового года в столице поженились около 500 пар, еще 50 заключили брак в Рождество.

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