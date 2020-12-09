Младшая дочь Стива Джобса дебютировала в модельном бизнесе

Ив Джобс

Младшая дочь основателя корпорации Apple Стива Джобса Ив подписала контракт с косметическим брендом Glossier, сообщает Daily Mail.

22-летняя девушка приняла участие в рекламной фотосессии, попозировав в ванной для новой рекламной компании. На снимках Ив а пользовалась блеском для губ, купаясь в ванне с пеной. Образ дополнили черные патчи под глазами и несколько золотых украшений. 

Помемо дочери Стива Джобса, участниками рекламной компании также стали звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини (Sydney Sweeney), а также телеведущий Дэвис Хеппенстолл.

Отмечается, что для Ив Джобс это стал первый опыт модельной работы. По неподтвержденной информации, уже несколько брендов заинтересовались работой с девушкой. 

Ранее, в марте, вдова Стива Джобса Лорен объявила о лишении своих детей многомиллиардного наследства их отца. Она заявила, что "неправильно" накапливать  огромное богатство в руках одной семьи.

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