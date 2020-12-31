Как красиво повесить гирлянду на стену

В преддверии Нового года праздничной мишурой украшаются не только елки, но и стены, окна домов. Создать красивое украшение для комнаты можно уже несколькими электрическими гирляндами, оригинально прикрепленными к стене. Главное - выбрать подходящий декор и включить фантазию.

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Чем закрепить новогоднюю гирлянду на стену

Повесить украшения можно несколькими способами - с помощью двустороннего скотча, канцелярских кнопок, специальных клипс для гирлянд или крючков на присосках. На обоях лучше использовать именно кнопки - следы от них будут незаметны, а вот скотч брать не стоит, поскольку бумага оторвется вместе с ним. На обычной окрашенной стене лучше повесить гирлянду с помощью специальных клипс - они незаметны, не портят поверхность и крепко держатся. Крючки на присосках больше подходят для стекла, поэтому практичны в украшении окон, зеркал, дверей со стеклянными витражами.

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Варианты декора

Выбрав гирлянды и удачный способ крепления, можно приступать к украшению помещения. Самый простой способ повесить светящиеся огоньки - взять несколько гирлянд и прикрепить их края сверху стены, оставив изделие свободно свисать. Чтобы не покупать несколько аксессуаров, можно приобрести одну дождь-гирлянду и сделать занавес на всю стену. Еще один вариант - использовать модель “бахрома”, прикрепив ее по периметру под потолком - так получится отличное дополнительное освещение по всей комнате. Если в наличии одна гирлянда с длинным шнуром, попробуйте повесить ее, создав своеобразные ламбрекены под потолком.

С помощью гирлянды можно сделать на стене оригинальные светящиеся фигуры. Возьмите жесткую проволоку, согните ее в форме елки, звезды или другого праздничного атрибута и обтяните гирляндой. Далее только нужно повесить получившееся украшение в подходящем месте. Можно обойтись без проволоки, а прямо на стене создать красивую инсталляцию, умело закрепив все клипсами.

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Создавая украшения для комнаты, можно использовать также дюралайт, которым делают праздничные надписи. Яркое “С Новым годом!” будет интересно смотреться на стене. Легко также создать занавес на потолок, украсить стену гирляндой с фото, декорировать зеркало и настенные полки. Оригинально выглядят светящиеся украшения на изголовьях кровати, комнатных цветах, книгах.

Благодаря тому, что существует огромное количество гирлянд разной длины, дизайна, с разной формой лампочек, легко подыскать красивые украшения для любого интерьера. Некоторые изделия сами по себе выглядят необычайно, так что над декорированием не придется долго думать. Тем более, что иллюминацию всегда просто дополнить свечами, елочными игрушками, фигурками, трафаретами. Выберите свою идеальную гирлянду, скомбинируйте ее с другой мишурой и создайте удивительную, неповторимую сказочную атмосферу в своей комнате!

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