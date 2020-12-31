Алексей Воробьев обошел Киану Ривза в списке самых красивых мужчин мира

12:56 31.12.2020

Российский певец и актер Алексей Воробьев вошел в ежегодный рейтинг "100 самых красивых мужчин" по версии развлекательного портала TC Candler.

Воробьев занял в списке 33 место, обойдя признанного голливудского серцееда Киану Ривза.

Первую строчку рейтинга занял популярный шведский видеоблогер Феликс PewDiePie Чельберг. Второе место занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен, замыкает тройку ста самых красивых мужчин планеты актер Крис Хэмсворт.

В первую пятерку попали также еще один участник BTS Чон Джонгук и актер Генри Кавилл.

Лидером аналогичного "женского" рейтинга стала 19-летняя израильская модель Яэль Шелбия.