Целительная сила тибетского гонга

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 Полезные звуки гонга

 Гонг представляет собой инструмент, который дошел до современного человечества из самой глубины веков. Этот инструмент использовали в качестве уникального источника умиротворяющая звука. Гонг способен  издавать по-настоящему величественное звучание. Помощью таких звуков для оказания помощи людям пользуются:

  • целители;
  • практики медитации;
  • звукотерапевты.

 Они используют этот мощнейший инструмент по той причине, что он очищает сознание от проблем и напряжения, от накопившегося эмоционального мусора. Звучание проникает в самые глубины подсознания, убирает переживания прошлого, которые очень часто управляют человеком в настоящее время. Порой одного или двух сеансов достаточно для того, чтобы человек ощутил комфорт и покой.

 Кроме того, звучание этого инструмента очищает энергетические каналы в теле человека, убирает разнообразные блоки. Снимает напряжение, запускает восстановительные процессы в теле. После курса подобной звукотерапии энергия в теле человека начинает перемещаться более свободно. 

 Оздоровление при помощи вибраций

Преимуществом этого инструмента является не только возможность быстро привести человека в комфортное духовное состояние, но способствовать его выздоровлению. Вибрации оказывают следующие  полезные действия: 

  • улучшение проходимости нервных импульсов;
  • положительное влияние на сосуды;
  • улучшение состояния головного мозга;
  • повышение проходимости клеточной мембраны;
  • очищение клеток от продуктов жизнедеятельности.

 Благодаря длительному воздействию инструмента, достаточно быстро поднимается потенциал каждой клетки организма. Чтобы примерно понять, как звучит гонг и как влияет на человека, стоит посмотреть видео по ссылке - https://youtu.be/PbpY7sKBgVk.

Если есть желание купить гонг, интернет-магазин "Звуки Тибета" будет идеальным решением. На выбор представлено большое разнообразие инструментов. Если ничего ни один из представленных вариантов не устраивает, всегда можно осуществить заказ по индивидуальным параметрам.

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