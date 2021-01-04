Целительная сила тибетского гонга
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Полезные звуки гонга
Гонг представляет собой инструмент, который дошел до современного человечества из самой глубины веков. Этот инструмент использовали в качестве уникального источника умиротворяющая звука. Гонг способен издавать по-настоящему величественное звучание. Помощью таких звуков для оказания помощи людям пользуются:
- целители;
- практики медитации;
- звукотерапевты.
Они используют этот мощнейший инструмент по той причине, что он очищает сознание от проблем и напряжения, от накопившегося эмоционального мусора. Звучание проникает в самые глубины подсознания, убирает переживания прошлого, которые очень часто управляют человеком в настоящее время. Порой одного или двух сеансов достаточно для того, чтобы человек ощутил комфорт и покой.
Кроме того, звучание этого инструмента очищает энергетические каналы в теле человека, убирает разнообразные блоки. Снимает напряжение, запускает восстановительные процессы в теле. После курса подобной звукотерапии энергия в теле человека начинает перемещаться более свободно.
Оздоровление при помощи вибраций
Преимуществом этого инструмента является не только возможность быстро привести человека в комфортное духовное состояние, но способствовать его выздоровлению. Вибрации оказывают следующие полезные действия:
- улучшение проходимости нервных импульсов;
- положительное влияние на сосуды;
- улучшение состояния головного мозга;
- повышение проходимости клеточной мембраны;
- очищение клеток от продуктов жизнедеятельности.
Благодаря длительному воздействию инструмента, достаточно быстро поднимается потенциал каждой клетки организма. Чтобы примерно понять, как звучит гонг и как влияет на человека, стоит посмотреть видео по ссылке - https://youtu.be/PbpY7sKBgVk.
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