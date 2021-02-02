Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве в 2020 году

10:16 2.02.2021

Стефания, Роберт, Оливия, Мелания, Стефан и Теодор стали самыми популярными из необычных имен для новорожденных в Москве в 2020 году, сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, имя Стефания получили 424 новорожденных девочки, Робертами назвали 259 мальчиков, Оливиями — 225 девочек. Также 110 девочек родители назвали Меланией, 49 мальчиков получили мся Стефан и 46 - Теодор.

Самыми популярными в столице именами для девочек стали София (2,8 тыс. девочек) и Александр (2,5 тыс. мальчиков). В пятерке популярных имен также значатся: среди девочек - Мария, Анна, Алиса, Виктория, Полина; среди мальчиков - Михаил, Максим, Артем, Марк, Иван.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом, появилось больше детей с именами Лев, Матвей, Агата, Амелия, Мия, Мирослава, Арианна.

Из необычных имен, также были зарегистрированы Златослава, Ясна, Дионис, Афина, Одиссей, Афродита, Искра, Кассиопея, Мальвина, Леонардо, Корней, Гарри, Рианна, Север, Весна, Северина, Марс, Океана, Люций, Люцифер, Оливье, Рим, Индия, Вена, Малина.