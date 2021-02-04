Названы недостойные своей цены вещи люксовых брендов

10:11 4.02.2021

Популярная британская блоггер перечислила дорогие вещи люксовых брендов, цена которых чрезмерно завышена.

Под раздачу попали такие бренды, как Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, пишет Daily Mail.

Так, блоггер призвала не тратить свои финансы на шарфы Louis Vuitton, так как они быстро изнашиваются и теряют первоначальный вид. Также бренд "заигрался" с выпуском сумок необычной формы. Но так как модный дом выпустил слишком большое количество подобных сумок, то они потеряли свою эксклюзивность.

У бренда Chanel страдает качество бижютерии. Так, из купленных блоггером серег очень быстро выпали камни. А брасле Hermes стоимостью в 500 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей) быстро покрылся царапинами.

Блоггер посоветовала вкладывать средства в одежду с оригинальным дизайном бренда, но избегать кричащих вещей, остановив выбор на классике.

«У Gucci слишком кричащие узоры на одежде. Мне больше нравятся их классические пояса, шарфы и обувь», — пояснила она.