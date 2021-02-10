На аукцион выставлены кроссовки Nike, созданные для Барака Обамы

Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу уникальные кроссовки бренда Nike. Их стартовая цена составляет 25 тысяч долларов (1,8 млн рублей).

Как пишет New York Post, кроссовки модели Hyperdunks были разработаны специально для бывшего, 44-го президента США Барака Обамы в 2009 году.

На язычке кроссовок располагается президентская печать, на них также нанесено число 44. Кроссовки были выпущены в двух экземплярах. Одна из двух пар и будет продана на аукционе. 

«Данная модель хранилась в идеальных условиях на протяжении 12 лет», - отмечают представители аукционного дома. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2021, 15:38
    Гость: Это уникальная вещь

    Кросовки самого Обамы, первого темнокожего президента величайшей страны мира. Их обязательно надо купить как музейный экспонат для Кремля и всем показывать.

  2. 10.02.2021, 15:13
    Гость: Опа на

    Слово "создавать" в русском языке неприменительно по отношению к одному человеку. Чужеземец, прочь из КМ!

Все комментарии (4)
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