На аукцион выставлены кроссовки Nike, созданные для Барака Обамы

10:54 10.02.2021

Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу уникальные кроссовки бренда Nike. Их стартовая цена составляет 25 тысяч долларов (1,8 млн рублей).

Как пишет New York Post, кроссовки модели Hyperdunks были разработаны специально для бывшего, 44-го президента США Барака Обамы в 2009 году.

На язычке кроссовок располагается президентская печать, на них также нанесено число 44. Кроссовки были выпущены в двух экземплярах. Одна из двух пар и будет продана на аукционе.

«Данная модель хранилась в идеальных условиях на протяжении 12 лет», - отмечают представители аукционного дома.