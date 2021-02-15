Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

18:17 15.02.2021

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл ожидают появление второго ребенка, пишет РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

"Можем подтвердить, что Арчи (первый сын принца Гарри и Меган Маркл - прим. ред.) станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребенка", - заявил представитель пары.

В подтверждении данной информации фотограф и друг четы Мисан Харриман разместил в соцсетях фотографию пары в черно-белых тонах, на которых заметна беременность Маркл.

Будущий ребенок пары станет восьмым в очереди на британский престол. Также он будет десятым правнуком британской королевы Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая 2019 года. В ноябре 2020 года Маркл рассказала, что пережила выкидыш в июле прошлого года.