Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Очередная звездная пара не выдержала испытание временем, рэпер Канье Уэст и светская львица Ким Кардашьян объявили о разводе, сообщает TMZ.

Пара поженилась в 2014 году и воспитывает четырех совместных детей. 

Как отмечает издание, пара уже договорилась о совместной опеке над детьми. Также никто из пары не намерен оспаривать пункты брачного договора. Отмечается, что Уэст и Кардашьян достигли "значительного прогресса" в урегулировании имущественных споров.

По данным Forbes, состояние Кардашьян оценивается в $780 млн, Уэста — в $1,3 млрд. Уэст находится на второй строчке в рейтинге Forbes 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. 

Разводом со стороны Кардашьян будет заниматься звездный адвокат Лора Вессер, которая представляла в бракоразводных процессах таких звезд, как Анджелина Джоли, Бритни Спирс, Джонни Депп.

Проблемы в отношениях Уэста и Кардашьян начались в июле 2020 года после того, как рэпер объявил о своем решении баллотироваться в президенты США. Тогда же общественности стало известно, что Уэст страдает биполярным аффективным расстройством.

Во время своей избирательной кампании Уэст активно выступал против абортов, в чем не нашел поддержки у Кардашьян. К концу 2020 года Кардашьян перестала носить обручальное кольцо, новогодние праздники супруги провели врозь.

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