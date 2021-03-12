Названы различия внешнего вида российских и иностранных пенсионерок
Писательница и художник-модельер Инна Криксунова в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен" назвала различия внешнего вида российских и иностранных пенсионерок.
По ее словам, главной ошибкой российских женщин пожилого возраста является неумение сочетать одежду, обувь и украшения. Так, они часто создают образы из вещей, которые плохо подходят по стилю. Кроме того, они часто дополняют свои наряды аксессуарами, вышедшими из моды, такими как яркие косынки или кошельки.
В свою очередь, пожилые женщины Европы выбирают удобный спортивный стиль, состоящий из брюк, рубашек оверсайз, джинсов и мокасин. Они предпочитают сдеражнные цвета, дополняя образ различными яркими аксессуарами, такими как легкие шарфы и бижутерия.
Также в отличие от россиянок, европейки тщательно выбирают обувь, а также следят за своей фигурой.
«На лице может быть много морщин, но фигура стройная. Это молодит образ», — пояснила эксперт.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пенсионерки здесь ни при чем. Различие внешнего вида женщин. И то, в Питере не одеваются как в Ростове (в последнем более ярко). А в Израиле не одеваются как в Финляндии. "...пожилые женщины Европы выбирают удобный спортивный стиль". А яркая косынка - это не спортивный стиль? Косынка удобна. Ее легко стирать и она недорого стоит. И уж точно лучше китайской шапки. Возможно, если бы им всем подарили французские береты, они бы их носили с удовольствием. А кеды - это обувь, делающая убогой не только пенсионерку, но и молодую. Джинсы тоже задешево нормальные в России не купить. А потертые даже самая бойкая не наденет. Потому что это не красиво.
"Молодит образ" именно хорошая физ.форма.
И умение ыбирать обувь тоже,что взаимосвязано.
А стрессов у западных пенсов уж точно не меньше вашего,а то и поболее.Как правило,там на гос.пенсию прожить НЕВОЗМОЖНО.
А в 2\3 Мира пенсий нет вообще :)
Такое впечатление, что писательница и художник-модельер Инна Криксунова не была ни в одной стране Евросоюза! Голубушка, во-первых, пенсионерки России это ещё молодые женщины, ведь в 2021 году пенсионный возраст у женщин России 56,5 лет при массе льготниц, уходящих раньше на пенсию, а европейки это измученные жизнью на арендованной жилплощади, измученные макаронами, луковым супом, лягушками и рисовой паэльей, измученные синтетической одеждой, измученные зимой холодом в арендованном жилье, измученные стиркой белья на общих машинах в подвалах домов, занимая очередь за гостями из Северной Африки! Ведь пенсионный возраст у женщин Запада 67 - 71 год и 65% из них всю жизнь так и проживают на арендованной площади, не имея своих, ни кола, ни двора! Что там говорить о пожилых европейках, если и на молодых европеек без слёз трудно смотреть - неухоженные, неряшливые серые мыши! Весь генофонд красивых европеек сгорел на кострах инквизиции, когда красавиц объявляли там ведьмами! Голубушка писательница! В России у любой пенсионерки есть собственная квартира с собственной автоматической стиральной машиной! После родов у женщин в США оплачиваемый отпуск 21 день, во Франции - 60 дней, а в России до 3-х лет + материнский капитал + пособие на детей до 7 лет + бесплатные учебники в школах + бесплатное питание в младших классах! Если женщина в России родила троих детей, то пойдет на пенсию в 56,5 - 3 = 53,5 года! Родила четверых 56,5 - 4 = 52,5 года!
И так можно сказать, очевидно. :)
Между прочим - одной из главных причин почему я выбрал свою жену было как раз то, о чём писала автор.
Эта способность всё взаимно сладить и сладить с собой меня всегда привлекала - а притом это просто. Нужен вкус.
Хотя не всегда это дёшево. Моя жена после инсульта ходит с тросточкой. Так вот для того, чтобы у неё тросточка всегда была слажена с одеждой, сумочкой понадобилось 5-6 тросточек Fayet - каждая по 100 евро. Но это одна из моих инвестиций, которые оправданы.
Вот сволочь, издевается, как хочет. Но в чем то права.