Названы различия внешнего вида российских и иностранных пенсионерок

10:43 12.03.2021

Писательница и художник-модельер Инна Криксунова в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен" назвала различия внешнего вида российских и иностранных пенсионерок.

По ее словам, главной ошибкой российских женщин пожилого возраста является неумение сочетать одежду, обувь и украшения. Так, они часто создают образы из вещей, которые плохо подходят по стилю. Кроме того, они часто дополняют свои наряды аксессуарами, вышедшими из моды, такими как яркие косынки или кошельки.

В свою очередь, пожилые женщины Европы выбирают удобный спортивный стиль, состоящий из брюк, рубашек оверсайз, джинсов и мокасин. Они предпочитают сдеражнные цвета, дополняя образ различными яркими аксессуарами, такими как легкие шарфы и бижутерия.

Также в отличие от россиянок, европейки тщательно выбирают обувь, а также следят за своей фигурой.

«На лице может быть много морщин, но фигура стройная. Это молодит образ», — пояснила эксперт.