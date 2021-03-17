В Москве влюбленные впервые смогут пожениться на канатной дороге

13:45 17.03.2021

Влюбленные столичные пары смогут зарегистрировать свой брак прямо в воздухе - в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Первые подобные церемонии пройдут на фуникулере 8 мая. Для этого необходимо подать заявление с 17 марта в любой московский отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания.

Во время церемонии из окон кабины фуникулера жених и невеста смогут насладится видами на набережную Москвы-реки, спорткомплекс "Лужники", высотки делового центра "Москва-Сити", здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

«В этот раз мы предлагаем молодоженам пожениться в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Такие тематические бракосочетания пройдут впервые. И мы планируем зафиксировать эти церемонии в качестве рекорда России по заключению брака наибольшего количества пар на канатной дороге одновременно. Московской канатной дорогой уже подана заявка на установление рекорда», — рассказала и.о начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, регистрация брака в необычных местах Москвы пользуется популярностью. Всего для заключения брака открыто более 30 необычных площадок, среди которых Останкинская телебашня, башня "Федерация", храм Христа Спасителя, Москвариум, Московский Планетарий.

За время работы данного проекта на таких площадках официально оформили отношения более 13 тысяч пар.