Мебель из дерева: преимущества

20:03 25.03.2021

Деревянная мебель – это классика интерьера.



С того момента, как люди научились работать с деревом, мебель из дерева твердо занимает лидирующее положение среди прочих видов мебели. В этой статье мы выделим преимущества деревянной мебели. Ознакомиться с ассортиментом деревянной мебели можно на сайте https://drev-mebel.ru/8-shkafy-dlya-odezhdy

Деревянная мебель. Истоки

Впервые деревянную мебель начали изготавливать в Древнем Египте. Мебель была несложной в производстве: примитивные столы, табуретки, стулья. Естественно, она была крайне неудобной и некомфортной. С течением времени, люди начали обшивать ее тканями и различными материалами в целях повышения комфорта. Например, в Древнем Риме мебель плели из прутьев ивы – это было дешево и эстетически красиво. Время шло, и мебель стали изготавливать по сложных технологиям, она начала приобретать новые формы: шкафы, кровати, сундуки и прочее.

Так как Россия – обладательница обширных территорий, засаженных лесом, который являлся основных материалом для изготовления различных изделий. Широкую популярность приобрела деревянная мебель. Все избы на Руси изготавливались из дерева, а интерьером были деревянные скамейки, столы, стулья.

Преимущества деревянной мебели

Существует три основных характеристики мебели из дерева:

1. Безопасность. Приобретая деревянную мебель, можно не бояться за ее экологичность, так как именно такие изделия делаются из древесины, которая не выделяет никаких токсичных веществ в воздух.

2. Долговечность. Деревянное изделие не боится механических повреждений, поэтому она прослужит хозяину не одно десятилетие.

3. Ощущение уюта. Мебель из дерева придают интерьеру дома чувство уединение с природой. Особенно это актуально для людей, живущих в мегаполисе, ведь периодически каждому хочется хоть на минутку побывать на природе и окунуться в атмосферу леса.

4. Солидность. Такой внешний вид, который имеет мебель из массива дерева, нельзя воспроизвести никаким другим материалом. Неповторимость причудливых форм (гнутые детали, резьба, различные фигуры) создает в интерьере атмосферу уникальности и формирует любой, нужный вам, стиль.

5. Восстановление. Конечно же, нельзя отрицать вероятность того, что рано или поздно деревянная мебель изнашивается. Но это не проблема, ведь дерево легко поддается реставрационным работам. Огромное количество людей и организаций занимаются реставрационными работами, поэтому найти подходящего мастера несложно.

