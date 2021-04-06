«Фаберже» создаст яйцо к десятилетию «Игры престолов»

Знаменитая ювелирная компания "Фаберже" решила присоединиться к празднованию десятилетия с момента выхода первого эпизода сериала "Игра престолов" и объявила о создании драгоценного яйца.

Инкрустированный бриллиантами и рубинами ювелирное изделие будет стоить 2,2 миллиона долларов. 

Дизайн украшения разрабатывали ведущий специалист Faberge Ltd Лийса Таллгрен совместно с художницей по костюмам сериала Мишель Клэптон, сообщает The Hollywood Reporter.

Раскрытое яйцо выглядит в виде распростершего крылья дракона, представляющего миниатюрную корону, которую могла бы носить Дейнерис Таргариен, если бы заняла Железный трон. 


Фото @OfficialFaberge via Twitter

Показать изделие "Фаберже" обещают позднее в апреле.

Ранее телеканал HBO объявил о проведении "Железной годовщины", приуроченной к юбилею "Игры престолов". Помимо компании "Фаберже", в акции примут участие компании Mikkeller и Funko Pop. Первая выпустит специальную линейку крафтового пива, а вторая - лимитированную серию фигурок с героями. 

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