Особенности сантехнического оборудования Грое

На российском рынке внушительная доля представленного сантехнического оборудования – продукция торговой марки Грое 

сантехника grohe

Это образец качества, надежности и долговечности. При выпуске предприятие использует современные технологии, сертифицированные материалы и качественные комплектующие. Кроме отменного качества, компания радует своих клиентов необычными, оригинальными эстетическими решениями. Дизайну всегда уделялось большое внимание, так как сантехника Grohe не только обеспечивает удобство при проведении ежедневных гигиенических процедур, но и становится украшением интерьера.

Ассортимент этой торговой марки представлен несколькими коллекциями, оформленными в разных стилях. Ключевое направление – минимализм, где нет обилия декора. Такое оборудование впишется в любой интерьер. Для строгих, деловых людей, ценящих практичность и удобство, разработана серия Eurocube. Она отличается строгими и четкими линиями, формами. Достаточно большой популярностью пользуется коллекция Atrio, в которой преобладает геометрический стиль.

5 причин купить сантехнику Grohe для дома


Сантехника – важная часть любой ванной комнаты и санузла. Она определяет не только внешний вид помещения, но и уровень удобства, комфорта при проведении гигиенических процедур. Установки низкого качества доставляют массу хлопот, так как быстро выходят из строя. Например, протечка приводит к серьезному материальному ущербу. В целях личной безопасности стоит покупать оборудование только проверенных торговых марок. Почему в вашем доме должна быть установлена сантехника Grohe? На это есть несколько причин:

  • долгий срок службы без утраты первоначальных характеристик;
  • безопасность;
  • экологичность;
  • удобство в использовании;
  • неприхотливость в уходе.

При регулярном использовании устройства марки Грое прослужат не менее 20 лет. Секрет – применение передовых технологий и прочных материалов. Поэтому продукция этой марки практически не имеет конкурентов. Она устанавливается в загородных домах и квартирах, в офисах и ресторанах. Всё необходимое для обустройства санузла можно купить одной марки. Ассортимент включает держатели для душа, раковины, смесители, унитазы, ванны разных форм и размеров. Благодаря разнообразию стилей можно подобрать подходящую сантехнику для любого интерьера.

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