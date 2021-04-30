Что лучше: пружинный или беспружинный матрас?

19:09 30.04.2021

От сна зависит эффективная производительность человека, в том числе здоровье психическое и физическое.

По этой причине необходимо сделать комфортным спальное место, а лучшим решением является покупка хорошего ортопедического матраса. В этой статье мы поговорим как выбрать хороший ортопедический матрас– пружинный или беспружинный.

Что такое ортопедический матрас?

Ортопедический матрас – это матрас, который способен поддерживать максимально удобное и правильное положение тела человека. Все ортопедические матрасы делятся на две категории – пружинные и беспружинные.

Все о пружинных матрасах

Внутренность такого матраса – система, состоящая из металлических пружин. Классика – это блоки Боннель, которые зависят друг от друга. Все детали образовываются в специальную сетку, которая называется металлическим каркасом. Данные приспособления достаточно прочные и вечные. Недостатки – поверхность недостаточна правильно регулирует вес человеческого тела. По ощущениям кажется, что человек находится в гамаке, а все потому, что в пружинных матрасах появляется изгибы по центру. В таком случае, не советуем такие матрасы для двоих людей, обладающие разных весом больше пятнадцати килограмм.

Независимые пружинные блоки в ортопедических матрасах – это тот элемент, в котором металлические составляющие помещаются в определенные емкости (мешки), при этом не взаимодействующие друг с другом.

Однако пружинные матрасы бывают зачастую сделаны плохо и могут, наоборот, принести вред здоровью. Причина проста – небольшой слой внутренностей сверху пружины. Купить ортопедический матрас - это целая наука, поэтому нужно учитывать все вещи.

Беспружинные матрасы

Из определения уже понятно, что беспружинные матрасы не предполагают наличия пружин. Внутри ортопедических матрасов такого типа находятся различные материалы, такие как латекс, кокосовая койра, поролон, анатомическая пена и так далее.

Недостатками являются завышенная и огромная цена на такие матрасы по причине натуральной «начинки» внутри. Также у беспружинных матрасов существует небольшой срок эксплуатации из-за ППУ.

Типы беспружинных матрасов

1. Матрасы из латекса. Плюсы –могут противостоять пылевым клещам, отсюда следует безопасное потребление для человека. Минусы – плохая влагозащищенность и большая масса объекта.

2. Матрасы из кокосовой койры. По статистике, именно такие матрасы достаточно жесткие. Плюсы – супер ортопедическая история. Минус – высокая денежная стоимость.

3. Комбинированные матрасы. С натуральными материалами или с частичным применением искуссвтенных материалов. Оптимальный вид хороших ортопедических изделий по вполне адекватным ценам.

