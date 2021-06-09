ФСИН объявил конкурс красоты «Мисс уголовно-исполнительная система»

14:57 9.06.2021

На сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с 7 по 11 июня проходит голосование, которое определит победительницу всероссийского конкурса красоты «Мисс уголовно-исполнительная система».

Из 86 участниц, победивших в своих регионах в конце 2020 года, были отобраны 12 финалисток из Ивановской, Владимирской, Курганской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Челябинской и Мурманской областей, из Татарстана и Тывы, с Сахалина и из Кузбасса.

Каждая из участниц конкурса также представила по четыре видео, на которых девушки танцуют, рассказывают о своем крае, читают стихи и стараются вдохновить зрителей выбрать работу в тюремно-исправительной системе.

Фото финалисток конкурса «Мисс уголовно-исполнительная система»