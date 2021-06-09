ФСИН объявил конкурс красоты «Мисс уголовно-исполнительная система»

«Мисс уголовно-исполнительная система»

На сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с 7 по 11 июня проходит голосование, которое определит победительницу всероссийского конкурса красоты «Мисс уголовно-исполнительная система».

Из 86 участниц, победивших в своих регионах в конце 2020 года, были отобраны 12 финалисток из Ивановской, Владимирской, Курганской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Челябинской и Мурманской областей, из Татарстана и Тывы, с Сахалина и из Кузбасса.

Каждая из участниц конкурса также представила по четыре видео, на которых девушки танцуют, рассказывают о своем крае, читают стихи и стараются вдохновить зрителей выбрать работу в тюремно-исправительной системе.

Фото финалисток конкурса «Мисс уголовно-исполнительная система»

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.06.2021, 19:47
    Гость: Бобёр

    Потом победительницу выпрут с работы за то, что не благосклонна к толстым лысым дядям.

  2. 09.06.2021, 19:28
    Гость: Stalker

    А слабо аналогичный конкурс среди осужденных женщин провести ? Жизнь ведь и в процессе отбывания срока продолжается.

  3. 09.06.2021, 19:14
    Гость: личный опыт

    Какой позор!!!
    Умный - поймёт, какое это позорище устраивать такие конкурсы во ФСИНе.
    Позор на весь мир. Куда только смотрит Михаил Иваныч наш обнулённый? Или он занят разработкой новых сценариев?

  4. 09.06.2021, 18:12
    Гость: Нет

    То чемпионат по скорости копания могил,то конкурс на худший школьный туалет...то это. Странно,странно..все ли дома у организаторов?

  5. 09.06.2021, 16:20
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Предлагаю конкурс " Миска-Дубачка", ну , а Дубак само собой .
    МАРАЗМ И ДЕГРАДАЦИЯ РЕЖИМА ВО ВСЕМ !

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