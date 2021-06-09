ФСИН объявил конкурс красоты «Мисс уголовно-исполнительная система»
На сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с 7 по 11 июня проходит голосование, которое определит победительницу всероссийского конкурса красоты «Мисс уголовно-исполнительная система».
Из 86 участниц, победивших в своих регионах в конце 2020 года, были отобраны 12 финалисток из Ивановской, Владимирской, Курганской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Челябинской и Мурманской областей, из Татарстана и Тывы, с Сахалина и из Кузбасса.
Каждая из участниц конкурса также представила по четыре видео, на которых девушки танцуют, рассказывают о своем крае, читают стихи и стараются вдохновить зрителей выбрать работу в тюремно-исправительной системе.
Фото финалисток конкурса «Мисс уголовно-исполнительная система»
Комментарии читателей Оставить комментарий
Потом победительницу выпрут с работы за то, что не благосклонна к толстым лысым дядям.
А слабо аналогичный конкурс среди осужденных женщин провести ? Жизнь ведь и в процессе отбывания срока продолжается.
Какой позор!!!
Умный - поймёт, какое это позорище устраивать такие конкурсы во ФСИНе.
Позор на весь мир. Куда только смотрит Михаил Иваныч наш обнулённый? Или он занят разработкой новых сценариев?
То чемпионат по скорости копания могил,то конкурс на худший школьный туалет...то это. Странно,странно..все ли дома у организаторов?
Предлагаю конкурс " Миска-Дубачка", ну , а Дубак само собой .
МАРАЗМ И ДЕГРАДАЦИЯ РЕЖИМА ВО ВСЕМ !