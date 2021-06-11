Какой выбрать дом: каркасный или из брусьев/бревен?
Как хорошо иметь загородный дом.
Многие люди задаются вопросом: какой же дом лучше выбрать: каркасный или из бруса? Сейчас мы обсудим этот вопрос и рассмотрим проекты домов из бревна. Это поможет вам в дальнейшем сделать правильный выбор и определиться с тем, что для вас предпочтительнее.
Предыстория
Строительство частного дома – это процесс достаточно энергозатратный. Это связано с капитальными денежными вложениями, ресурсными затратами в виде сил и времени. Однако, существуют технологии, позволяющие быстро и качественно строить дома при минимальных расходах. Самыми популярными методами «быстрых» построек является брусовые и каркасные дома.
Это сборные модели, которые позволяют достаточно быстро соорудить объект. Их объединяет быстрый монтаж и бюджетная цена. Однако, в остальных моментах они имеют достаточно много отличий, про которые необходимо сказать.
Плюсы домов из бруса/бревен
1. Один из самых приятных плюсов – долговечность постройки. Такие дома имеют срок службы около пятидесяти лет.
2. Легкий монтаж. Любой человек сможет самостоятельно установить постройку без помощи специалистов-строителей;
3. Визуальная эстетика;
4. Строить дом из бруса можно круглый год;
5. Такие объекты достаточно устойчивы к влиянию атмосферных явлений. Это связано с тем, что бревна или брусья дополнительно обрабатывают различными пропитками.
6. Хороший уровень сохранения тепла внутри комнат;
7. Дома из брусьев или бревен – это экологичность.
Плюсы каркасных сооружений
1. Быстрое возведение объектов;
2. Улучшенная теплоизоляция здания, которая позволяет поддерживать определенный микроклимат дома;
3. Каркасный дом можно с легкостью перепланировать;
4. Здание, установленное с помощью каркаса, уничтожает возможность усадки здания.
5. Как и дома из брусьев, каркасные здания имеют качество всесезонности строительства.
Вывод
Несмотря на то, что у каждого типа построек есть свои плюсы, выбрать подходящий вариант достаточно сложно. В любом случае, все зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Например, «Добрый дом» - это компания, которая занимается проектирование домов и коттеджей на любой вкус. Проекты планируются буквально за две-четыре недели, а материалы, которые в дальнейшем будут использоваться в строительстве, самые современные.
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