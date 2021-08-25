Forbes обнародовал рейтинг самых богатых женщин России

Татьяна Бакальчук

Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии российской версии журнала Forbes.

По данным издания, состояние Бакальчук оценивается в 13 миллиардов долларов. Впервые она вошла в список богатейших женщин России в 2018 году. Тогда ее состояние оценивалось в 600 миллионов долларов.

Издание напоминает, что в 2020 году Wildberries выполнила 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019-м. Оборот в 2020-м вырос почти вдвое (на 96%), достигнув 437,2 миллиарда рублей.

В тройку лидеров списка Forbes также вошли экс-владелица ЗАО "Интеко" Елена Батурина (1,3 миллиарда) и совладелица ПАО "Группа Черкизово" Лидия Михайлова со своей семьей (1,3 миллиарда).

Четвертое место заняла дочь совладельца компании "Лукойл" и президента московского "Спартака" Леонида Федуна Екатерина с состоянием в 900 миллионов долларов. На пятой строчке расположилась совладелица сети супермаркетов "Светофор" Валентина Шнайдер со своей семьей.

В десятку богатейших женщин России также вошли: акционер компании "Прогресс Капитал" Ольга Белявцева, владелица акций "Фосагро" Евгения Гурьева, Татьяна Ковальчук (вместе с мужем владеет 49,9% компании "Большой дом 9", которая опосредованно контролирует 32,3% группы "Согаз"), совладелица и основатель группы компаний "Содружество" Наталья Луценко, а также бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена. Состояние каждой из них оценивается в 600 миллионов долларов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.08.2021, 13:59
    Гость: неудивительно

    У больших начальников и богатых олигархов жены и дочери талантливые бизнесмены.

  3. 25.08.2021, 12:52
    Гость: Странно!

    Уже к начале 90-х свободно продавались товары из каталогов Otto и Quelle. И тут такой прорыв! Это сказочка для пипла

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